Sergio Alonso: "Ante el Granada CF queremos ser nosotros mismos y valientes"

El entrenador del CD Laguna, Sergio Alonso, espera que su equipo, que milita en la categoría Preferente, sea fiel a sí mismo en el duelo de Copa del Rey de mañana contra el Granada CF, pues si así lo hace se irá "con la cabeza alta" con independencia del resultado.

“Tenemos que ser fieles a nosotros mismos y a nuestro juego”, ha dicho el técnico tinerfeño. Sergio Alonso ha relatado que, a pesar de la diferencia entre las categorías de los dos equipos, deben ser “valientes” en este encuentro para que, “independientemente de cómo sea el resultado”, puedan marcharse satisfechos del Heliodoro Rodríguez López.

Ilusión

El entrenador del CD Laguna admite que están “muy ilusionados” ante una cita “histórica” y de “enorme importancia para el club, la ciudad y todos los laguneros”. “La ciudad está volcada”, destaca Alonso, quien señala que este es un momento “para disfrutar y vivirlo”.

"No solo hay que hacer una valoración deportiva, sino económica y social de ahí que vayamos a jugar en el Heliodoro Rodríguez"

En cuanto a la decisión de jugar el partido en el Heliodoro Rodríguez López, Sergio Alonso declaró que que “deportivamente” no les “conviene” jugar en este escenario ante un equipo de Primera División. Pero para este encuentro, admite, no solamente hay que hacer una “valoración deportiva, sino económica y social”. “El Heliodoro era el lugar ideal para jugar, aunque nuestra primera opción fue el Francisco Peraza, que es un emblema de la ciudad de La Laguna”, dijo sobre las instalaciones en las que habitualmente juega y entrena el club, pero que no están disponibles por encontrarse en obras.