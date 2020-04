“Lo que prima es la salud y el resto es secundario”. Con esas palabras, el extremo del Granada CF Álvaro Vadillo atendió a los medios del club desde casa, donde se encuentra pasando el confinamiento debido al coronavirus junto a su pareja.

El gaditano tiene que claro que “estamos viviendo una situación extraordinaria para todos que nadie había vivido antes y hay que adaptarse”, pero también que si se reanuda la competición debe “haber seguridad para todos, tanto para los futbolistas como también para los trabajadores del club y los propios aficionados”. Por ello, manifiesta que “si vuelve la Liga, que sea porque hay total seguridad y si se tiene que suspender de manera definitiva, que así sea”, pero siempre que “no haya ningún contagio ni peligro alguno”.

Rutina

Para llevar lo mejor posible su confinamiento, cuenta con el apoyo de su novia pero reconoce que “no se me está haciendo muy pesado” aunque declara que “ahora me está costando menos que al principio, porque asimilar que no puedes salir de casa se hizo duro”. Para evitar el aburrimiento, trata de mantener la rutina que tenía hasta antes del Estado de Alarma. En concreto, trata de levantarse temprano y entrenar, “como hago durante el resto del año, para así tener el resto del día libre aunque ahora en casa poca cosa se puede hacer”.

"Analizando el papel que hemos hecho en Liga y Copa, es para estar orgullosos del año que hemos hecho”

Por lo que se refiere a su preparación física, los responsables de la parcela física del club le dan la opción de dividir las sesiones de trabajo en dos parte pero Vadillo prefiere hacerla toda por la mañana para que sea lo más parecido a lo que hacen durante la competición. En sentido, resalta que “el club nos ha proporcionado bastante material para trabajar en casa, pero no tiene nada que ver como entrenar en un terreno de juego además de la exigencia que ello conlleva”.

La Liga de Fútbol Profesional baraja ya varios escenarios y fechas en el caso de reanudar la competición pero el gaditano, que no tiene claro que se pueda volver, destaca que “si volvemos a jugar, los futbolistas necesitaremos un periodo de adaptación. Después de tanto tiempo parado y que aún no sabemos cuanto se alargará, evidentemente antes de iniciar la competición habrá que hacer una minipretemporada para evitar el riesgo de lesiones”.

Humor

Mientras tanto, al margen de entrenar, tiene la compañía de su novia porque “estando solo sería más complicado llevarlo”, y se dedica a “hacer cosas en casa, ver series y jugar a los videojuegos”, porque “no he necesitado hacer nada extraordinario para estar entretenido”. Eso sí, su humor no lo pierde tras apuntar que junto a Neva, Quini y Carlos Fernández suelen “jugar al Call of Duty pero soy yo el que tira del carro”.

Valoración

Pese a echar de menos “ir a merendar, dar un paseo, quedar con un compañero o ir ver a tu familia”, considera que la temporada que estaba haciendo el conjunto de Diego Martínez era “muy bonita, pero la salud es lo primero y todo lo demás es secundario”. En cualquier caso, concluyó manifestando que “tras este parón y analizando el papel que hemos hecho tanto en Liga como en Copa del Rey, es para estar orgullosos del año que hemos hecho”.