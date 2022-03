El Granada CF, con el ojo puesto en el ‘average’ de cara al final de la competición

Uno de los grandes problemas, tanto en el mundo del deporte como en la vida en general, son las grandes expectativas. Porque cuando no se tienen los pies en el suelo, pensar más allá de lo que realmente se puede alcanzar suele generar decepciones y sentir que se ha fracasado. Cuando el Granada CF presentó a Robert Moreno como técnico del primer equipo rojiblanco, se llegó a hablar de regresar a las competiciones europeas. Una meta harto complicada de alcanzar y más en una entidad como la granadina.

El técnico catalán ya es historia en el club y ese objetivo también. Ahora, en las diez jornadas que restan para concluir la temporada, la meta es lograr una permanencia que se está complicando por momentos. La mala racha es evidente pero cuando se pelea por no descender, hay un aspecto que en ocasiones no se le presta demasiada atención pero que suele resultar decisivo. Este no es otro que el average particular entre los equipos implicados por evitar caer a Segunda División.

El ejemplo de la 2014-2015

Son muchos los casos en los que un determinado conjunto ha bajado por tener perdido con sus rivales directos el diferencial en sus duelos. El Granada CF, por ejemplo, se aprovechó de ello en la campaña 2014-2015, con José Ramón Sandoval en el banquillo, tras un triple empate a 35 puntos con Deportivo y Eibar que condenó a los armeros, aunque finalmente la Liga de Fútbol Profesional descendió administrativamente al Elche y salvó al cuadro eibarrés.

Tal y como está transcurriendo la temporada y ante la igualdad existente en la zona baja, parece que el average puede ser decisivo allá por el mes de mayo cuando finalice la competición. Y ahora mismo, los rojiblancos no están mal situados. Restan 10 jornadas y 30 puntos en juego y todo hace indicar que la pelea estará entre Getafe, Mallorca, Cádiz, Alavés, Levante y el propio Granada CF. Todos ellos se encuentran en situaciones dispares pero incluidos en el esprint por esquivar las tres plazas directas a LaLiga Smartbank al cierre del curso.

El equipo entrenado por Rubén Torrecilla tiene tres choques directos de aquí al final. Este sábado frente al Alavés y con el Mallorca fuera y contra el Levante en casa. También tiene tres compromisos frente a rivales de la zona alta (Atlético de Madrid, Sevilla y Betis, todos lejos del Estadio Nuevo Los Cármenes. Los otros cuatro son ante el Rayo, Celta, Athletic Club y Espanyol y todos ellos como local.

Empatado con el Cádiz

A día de hoy, no le tiene ganado el average a ningún equipo básicamente porque en la segunda vuelta aún no ha vencido y tan sólo ha sumado dos empates, uno de ellos que puede tener un gran valor. Se trata del logrado con un jugador menos durante más de una hora ante el Cádiz que permitió no perder el diferencial con el cuadro amarillo, que en caso de empate se dirimiría por el balance de goles a favor y en contra que también está igualado tras la disputa de la vigésimo octava jornadas. Los rojiblancos tienen un menos 16 mientras que los gaditanos cuentan con un -17.

Con el Getafe lo tiene perdido y con el resto de rivales de la zona baja está por determinar. Por ejemplo, este sábado con el Alavés. En Granada el equipo aún entrenado por Robert Moreno venció por 2-1 por lo que un empate permitiría ganarle el average y evitar que los de Mendilibar le den caza en la tabla clasificatoria. Con el Levante, colista, lo tiene encarrilado pues en el único triunfo a domicilio que ganó lo hizo por 0-3 en tierras valencianas y debe visitar Los Cármenes.

Nueve puntos claves

Una situación similar a la que le ocurre con el Mallorca, que fue goleado por 4-1 en el mes de diciembre, y al que deberá visitar en el mes de mayo en la jornada 35. Evidentemente, si los granadinistas sacan adelante las citas con sus rivales directos tendrán mucho ganado. Son nueve puntos claves (Alavés, Levante y Mallorca) que pueden marcar el resto del curso.