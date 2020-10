Los jugadores del Granada CF Luis Milla y Yangel Herrera, destacan en LaLiga Santander

El primer parón liguero con motivo de los compromisos internacionales de las distintas selecciones ha dejado algunos aspectos estadísticos curiosos por lo que respecta a los jugadores del Granada CF. Hay que tener en cuenta que no todos los equipos han disputado todos los encuentros y que hay equipos, como el Barcelona, el Sevilla, el Atlético de Madrid o el Elche, que tan sólo han disputado tres partidos de los cinco que deberían haber jugado y a otros seis les falta uno por disputar.

Los rojiblancos tienen un duelo aplazado, el correspondiente a la cuarta jornada ante el Atlético Osasuna debido al compromiso europeo ante el Malmö en tierras suecas en el play off previo a la fase de grupos de la Europa League pero, aún así, cuentan con jugadores en lo alto de alguna que otra clasificación estadística de distintos aspectos del juego.

'Mister' faltas

En concreto, Yangel Herrera, que no ha disputado todos los minutos de los cuatro partidos de LaLiga Santander en los que ha participado, es el futbolista de toda la competición que más faltas recibe. Un total de dieciséis, tres más que sus más inmediatos perseguidores que son Kike García (Eibar) e Iago Aspas (Celta) quienes, siendo jugadores atacantes y con un partido más jugado, han recibido trece infracciones.

El motivo de esta cifra es la capacidad de trabajo del centrocampista venezolano, que abarca mucho terreno de juego y está siendo clave en este arranque de temporada. Su participación en el juego, más cerca del área este año, explica que hay sido objeto de falta en numerosas ocasiones. No obstante, Yangel también comete muchas faltas. En total suma doce, el quinto de LaLiga.

Recuperador

También destaca en las recuperaciones Luis Milla. Pese a no ser un futbolistas eminentemente físico, el madrileño es el tercer máximo recuperador de Primera División con once balones robados al rival. El ex del CD Tenerife también ha jugado cuatro encuentros, ninguno completo, y pese a no ser un defensa que son los que encabezan la tabla (Rubén Duarte del Alavés y Marc Bartra del Betis) está demostrando un instinto para robar el cuero como demostró en el choque ante el Athletic Club con el segundo tanto, que vino precedido de una recuperación en línea de tres cuartos que culminó con un gran disparo que dejó sentenciado el choque ante los vizcaínos.