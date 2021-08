El Granada CF Femenino se clasifica para las semifinales de la Copa Andalucía

El Granada CF femenino es equipo de semifinales de la Copa Andalucía. El conjunto nazarí se enfrentará al Sevilla FC este jueves, a partir de las 19:00 horas, tras vencer al Pozoalbense (2-1) en los cuartos de final en un vibrante partido de ida y vuelta que se decidió a poco más de quince minutos para su conclusión.

Las jugadoras entrenadas por Roger Lamesa comenzaron el partido con ‘el cuchillo entre los dientes’, apretando desde el pitido inicial. El empuje rojiblanco no tardó en dar frutos y Raquel Morcillo, a los cuatro minutos de choque, adelantó a las suyas para poner el 1-0. No iba a durar mucho la alegría, no obstante, puesto que el Pozoalbense colocó las tablas sólo diez minutos después gracias a un mano a mano que Fernández no perdonó ante María Pi.

La segunda mitad siguió la tónica de los primeros cuarenta y cinco minutos. El devenir del encuentro no fijó un dominador claro y los espacios provocados por los cambios de posesión brindaron múltiples ocasiones de gol al espectador. La más clara, y que precedió a la diana definitiva, fue para Lauri, que remató demasiado centrado un centro de su socia en ataque Laura Pérez.

La acción que desequilibró el choque llegó en una jugada a balón parado. Urre botó un córner al área pequeña y Noe Salas, con un excelso cabezazo, perforó la portería defendida por Fátima para certificar el pase a la siguiente ronda por parte de la escuadra de Lamesa.