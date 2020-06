Por fin, vuelve el fútbol a Los Cármenes. Tras 96 días sin competir, el Granada CF disputará esta viernes su primer partido oficial en el regreso de LaLiga Santander que se paró debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Más de tres meses sin que los jugadores de Diego Martínez disputen un partido. Unos futbolistas que llegan a una cita que todo el mundo lleva esperando desde que el pasado 8 de marzo lograran un empate en Valencia ante el Levante.

Será un regreso extraño, sin público en las gradas, con la sensación de celebrar un entrenamiento pero que cuenta de cara a la competición y que tendrá a gran parte de la ciudad pendiente. Son tres puntos más pero tienen un matiz especial. Es la vuelta, en cierto modo, a la normalidad. Esa que todo el país quiere retomar y que poco a poco va llegando. Un choque histórico por todas las connotaciones que le rodea y que podría llevar, de conseguir los tres puntos, a superar la barrera de los 40 puntos en caso de victoria y atar, de manera definitiva, la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol español.

Duro rival

Pero para empezar, el rival que tendrá enfrente el cuadro rojiblanco no es precisamente el más cómodo. Se trata del Getafe, probablemente el equipo que mejor sabe competir de Primera División, que se adapta a todo y que quiere pelear por jugar la próxima campaña en la Champions League. Un duro conjunto que ya dio buena cuenta de su estilo de juego en el duelo de la primera vuelta en el que el Granada CF cayó claramente por 3-1 sin tener opción al triunfo. Y no la tuvo porque se centró más en tratar de frenar los puntos fuertes del cuadro de Bordalás que de realizar su juego.

Porque los del Sur de Madrid no necesitan el balón para generar peligro. Algo similar a los de Diego Martínez. Y es que se ven las caras los dos equipos de LaLiga que menos pases dan. En concreto, 8.059 los getafenses por 8.859 los nazaríes. Por tanto, la posesión no será definitiva ni mucho menos, y más en un primer partido tras el parón y sobre el que existen muchas dudas respecto al ritmo que tendrá el choque. Porque por intensidad, seguramente Granada CF y Getafe sean de los dos equipos de Primera División que más dinamismo ofrecen. Ambos saben a lo que juegan y tienen muy claro sus virtudes y sus defectos, por lo que se espera un duelo muy táctico.

No obstante, habrá otros factores que condicionen la cita. Por ejemplo, el aspecto físico. Algo menos de cinco semanas han tenido ambas escuadras para prepararse pero apenas dos para trabajar todos juntos. No han podido disputar partidos amistosos como suele ocurrir en pretemporada, por lo que existe la duda de cómo terminarán los jugadores los encuentros. El hecho de poder realizar cinco cambios en lugar de tres durante los partidos, y que cada equipo pueda convocar 23 jugadores en vez de los habituales 18, hace que se abra un nuevo panorama en el ‘nuevo’ fútbol y saber gestionar eso también será determinante.

Sin convocatoria

Los rojiblancos realizaron una última sesión de entrenamiento en el Nuevo Estadio de Los Cármenes para ir recobrando sensaciones. El técnico gallego tendrá que tirar de los jugadores el Recreativo que han venido trabajando con la primera plantilla para completar la convocatoria de 23 jugadores pues Antonio Puertas no podrá jugar al estar sancionado, y Álex Martínez y Montoro se encuentran lesionados. Además, Quini y Neyder Lozano no podrán jugar más esta temporada pues ambos fueron dados de baja por su lesión de larga duración para fichar a Gil Dias y Antoñín. Por tanto, serán 21 los futbolistas de la primera plantilla disponibles, por lo que entre Pepe, Migue García, Mario e Isma Ruiz el técnico tendrá que elegir a dos para completar la lista de convocados.

El estado físico de los jugadores tras el parón condicionará el once inicial de ambos contendientes en la cita

Si ya de por sí adivinar un once con Diego Martínez al frente es complicado, tras el parón y sin conocer el momento físico de los jugadores, la misión se hace poco menos que imposible. Lo normal sería que la zaga, que en principio volverá a ser de cuatro atrás pese a que en la primera vuelta salió de inicio con tres centrales, no variará en exceso a la formada por Víctor Díaz y Carlos Neva en los laterales y Germán y Domingos Duarte en el centro de la defensa. Por delante, Gonalons es un fijo, y dependiendo del estado de forma de Yangel Herrera, podría acompañar al galo o no. De no ser así, Eteki y Azeez sería la otra alternativa con más opciones para el segundo.

La 'normalidad'

Sin Puertas, las bandas podrían ser para Machís y Vadillo, pese a que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada. Arriba, Diego Martínez podría formar con Carlos Fernández y Soldado aunque la opción de Vico en la media punta podría ganar fuerza. En cualquier caso, los aficionados están ávidos por volver a ver a su equipo aunque sea por televisión. El fútbol ha vuelto. Una alegría más en el regreso a la nueva normalidad.