Getafe, la cita de las despedidas rojiblancas

Restan tres días para que el Granada CF concluya su temporada. A los rojiblancos les resta un encuentro que para muchos será el de la despedida. En concreto, son siete los futbolistas que cumplen contrato con la entidad nonagenaria, algunos ya se conoce que no seguirán, otros terminan su cesión y no seguirán y hay un tercer grupo de jugadores cuya continuidad no será nada fácil, pese a que inicialmente hay interés en que prolonguen su vinculación un año más. Aunque también hay dudas con otros profesionales.

El primer caso y que tiene en vilo a la afición rojiblanca es el de Diego Martínez. La pieza angular del proyecto en las tres últimas campañas es el principal objetivo de la propiedad y la dirección deportiva. El gallego quiere un proyecto ambicioso porque sabe que repetir los éxitos de estas dos últimas campañas no será fácil. Viene advirtiendo que tomará la decisión cuando concluya la competición, si es que no la tiene tomada ya, algo que muchos critican por tener en cierto modo paralizada la planificación del curso 2021-2022. Teniendo en cuenta que el bloque de la actual plantilla tiene contrato más allá del 30 de junio, el entrenador que llegase en caso de que el vigués no siga, se encontrará con el armazón ya construido.

Adiós a Rui

Por lo que se refiere a los jugadores, uno que ya se sabe que no continuará es Rui Silva. Lo anunció Fran Sánchez en la última rueda de prensa que ofreció y su destino será el Real Betis. El club no llegó a las exigencias económicas del portero luso y terminará su periplo por Granada dejando una grata impresión tanto a nivel deportivo como personal. Queda por ver si se podrá despedir sobre el terreno de juego.

Vallejo, Nehuén Pérez, Quina, Yangel Herrera, Fede Vico y Kenedy cumplen contrato

Otro futbolista que cumple contrato y tiene muy difícil su continuidad es Fede Vico. El cordobés, que fue adquirido en propiedad en junio de 2019, no ha ofrecido en Primera División el rendimiento que dio en Segunda y, salvo sorpresa, su destino está lejos de Los Cármenes. Para suplirle suena Rubén Rochina, un futbolista de corte similar pero con más bagaje en la máxima categoría. Las lesiones cortaron la proyección de un jugador que esta campaña suma 675 minutos en LaLiga Santander, que no fue inscrito en la Europa League y que en Copa del Rey jugó cuatro partidos como titular, aunque no ha completo ninguno en las dos competiciones en las que ha participado. Tanto Silva como Vico eran los únicos en propiedad que cumplían en junio. El tercero era Roberto Soldado, confirmada su renovación esta semana tras cumplirse la cláusula en su contrato por partidos jugados y lograr la permanencia.

A partir de ahí, cinco son los jugadores cedidos que deberían regresar a los clubes que poseen sus derechos. Dos de ellos lo normal es que no sigan porque han contado muy poco. Son los casos de Nehuén Pérez y Domingos Quina, que volverán a sus equipos de origen, el Atlético de Madrid y el Watford, respectivamente. Sería una sorpresa que alguno de ellos interesara a la dirección deportiva.

Los cedidos

Los otros tres jugadores a préstamo son Jesús Vallejo (Real Madrid), Yangel Herrera (Manchester City) y Kenedy (Chelsea). Una tripleta que ha rendido a buen nivel pero que tienen precios prohibitivos para adquirirlos en propiedad. Una nueva cesión se vería con buenos ojos por parte de la entidad pero serán operaciones muy complicadas porque ‘novias’ no les van a faltar.

Azeez y Neyder

A ese grupo de siete futbolistas se les suman dos cuya situación no está clara. El primero de ellos es Ramón Azeez. El centrocampista nigeriano, que tiene contrato hasta 2022, se encuentra cedido en el Cartagena, donde ha jugado 16 partidos, nueve de ellos como titular (810 minutos) y cuya aportación ha permitido que el cuadro murciano siga un año en Segunda División. En función de quien sea el entrenador y sus intereses, podría seguir o no, por lo que será uno de los culebrones del verano.

El segundo es Neyder Lozano. La mala fortuna se cebó con el central colombiano que desde que llegó en julio de 2019 no ha disputado ni un sólo minuto con la camiseta rojiblanca. Una lesión ósea en la tibia derecha le ha impedido debutar. Su vinculación se extiende hasta 2022.