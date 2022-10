Así fue la actuación de los jugadores del Granada CF ante el Huesca

El Granada CF no cuajó su mejor partido ante el Huesca en el que Aitor Karanka comenzó a ser cuestionado por la afición. El técnico vasco ofreció sorpresas en su once y volvió a contar con Melendo que entró desde el banquillo. No agotó los cambios y enfadó a la grada con la sustitución de Rochina y Bryan Zaragoza. Así fue la actuación de los jugadores rojiblancos ante el Huesca:

Raúl Fernández

No tuvo excesivo trabajo y dejó la portería a cero en su primera titularidad tras su regreso once años después. Vio como Kante estrelló el cuero en el larguero.

Ricard Sánchez

De menos a más, en la primera mitad apenas se incorporó al ataque pues tenía que controlar a Marc Mateu. En la segunda se soltó más en la fase ofensiva.

Víctor Díaz

Dejó a Miguel Rubio en el banquillo y no cuajó un mal encuentro aunque en la línea de dudas de los zagueros.

Cabaco

El uruguayo fue justamente expulsado en el tiempo de descuento. Por arriba demostró su poderío pero con el balón en los pies es otra cosa. No jugará, como mínimo, en Ponferrada.

Quini

Una vez más cumplió defensivamente pero al no jugar en su puesto natural le cuesta un mundo centrar con la zurda.

Bodiger

Mal partido del galo que quiere hacer más cosas de las que sabe. Desubicado por momentos, debe dar más equilibrio del que da.

Sergio Ruiz

No termina de ser el hombre clave en el eje que todo equipo necesita. Se le vio en zonas poco habituales.

Bryan Zaragoza

Primera titularidad del canterano que fue de menos a más. Justo cuando mejor estaba fue sustituido. Era el cambio fácil.

Uzuni

Si el albanés no marca, al Granada CF le cuesta mucho. Se le vio cansado tras su periplo con su selección. Fue sustituido.

Rochina

Fue, junto a Melendo que fue el que lo sustituyó, el mejor del equipo. Al menos quiso dar criterio aunque le costó entrar en juego.

Callejón

Al igual que el resto de sus compañeros, no fue su mejor partido aunque trabajó como siempre. Estrelló un balón en el larguero. Se le ve más cómodo en banda.

Antonio Puertas

Fue una de las sorpresas del once. Salió en la segunda mitad pero no pudo ser decisivo una vez más.

Melendo

Su participación se nota porque no le quema el balón. Mejoró el juego de los de Karanka...algo.

Jorge Molina

Aportó como casi siempre, sobre todo de espaldas, aunque no gozó de ningún remate.

Miguel Rubio

Entró en el descuento tras la roja de Callejón y apenas le dio tiempo a tocar el balón.