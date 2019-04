Una jornada más, una jornada menos. Cuando a eso de las 22:45 del pasado viernes Sagués Oscoz pitó el final del encuentro que el Granada CF perdió en Gijón ante el Sporting, el pesimismo se instaló en el entorno rojiblanco como casi siempre que se cae derrotado. Pero conforme se fueron dando los distintos resultados de los rivales, la cosa fue cambiando.

Se paso del más absoluto pesimismo a un optimismo moderado pues la cosa ya no pinta tan negra tras caer en El Molinón. Por eso, siempre es recomendable analizar las cosas con mesura, que es lo que suele hacer Diego Martínez en sus ruedas de prensa al término de los partidos. Siempre alabando a sus jugadores, siempre pensando en el próximo partido y nunca mirando más allá porque si de algo se aprende en LaLiga 1|2|3 cada semana es que es imprevisible.

La jornada

Y es imprevisible porque pocos podían pensar que el Extremadura, situado en puestos de descenso, iba a ganar en La Rosaleda ante todo un Málaga CF. Un resultado que le ha costado el puesto a Juan Ramón López Muñiz que fue destituido de su cargo. O que el Albacete, con el campo prácticamente lleno y tras ir ganando 1-0, se dejara en la recta final dos puntos ante un rocoso Elche que incluso pudo haber anotado un segundo tanto de no ser por un paradón que realizó Tomeu Nadal. O que el Mallorca sudara para puntuar en Soria.

Ramos suma quince encuentros sin marcar y Rodri nada menos que diecinueve

Se dieron casi todos los resultados ideales para que los tres puntos que se llevó el Sporting no se echen tanto en falta. Ya no se es segundo por apenas cuatro goles, porque en la diferencia entre tantos a favor y en contra existe igualdad, de ahí que los de Ramis hayan entrado en zona de ascenso directo por tener más goles a favor. Una anécdota puesto que los puntos son los mismos y ambos equipos se tienen que enfrentar en el Carlos Belmonte, donde se dilucidará quién logra el average si es que alguien se lo lleva. Por tanto, no hay que deprimirse pues el Granada CF depende de sí mismo para ascender y eso, tras la disputa de 34 partidos ya es mucho.

Los goles

No obstante, es evidente que siempre hay aspectos que corregir. Uno de ellos, y se viene palpando en el último mes y medio de competición, es la falta de contundencia en ataque. Se crean ocasiones y la primera parte de Gijón es un claro ejemplo, pero la pólvora está mojada. Y si no que se lo pregunten a Adrián Ramos y Rodri, los supuestos goleadores del equipo que mantienen una sequía más que preocupante. El colombiano suma ya dieciséis jornadas sin marcar (quince encuentros pues ante el Reus no se jugó) y el soriano criado en Sevilla nada menos que veinte (19 encuentros). Una rémora que cuando los partidos se ponen en contra no se solventa.

Hay voces que apuntan a un mal momento físico pero no será así cuando, por ejemplo, el cafetero fue capaz de bajar a defender para cortar una contra en el minuto 86 que supuso que viera cartulina amarilla. Seis goles entre los dos es una cifra muy pobre. Pero es que en las últimas seis jornadas el equipo han marcado cuatro tantos en total. Y aún así se sigue teniendo un colchón de puntos con los perseguidores que hará que, salvo hecatombe, se juegue como mínimo el play off.

Opciones sin Vico

El próximo sábado los de Diego Martínez jugarán ante el Lugo en una cita que de sacar adelante, la tranquilidad, si es que en algún momento ha desaparecido, volverá al seno de la entidad. Ante los gallegos no jugará Fede Vico, precisamente su ex equipo. Por tanto, habrá como mínimo un cambio en el once y dos son las opciones que maneja el técnico gallego. Devolverle al titularidad a Vadillo que lleva dos jornadas siendo suplente y que no parece que se encuentre en su mejor momento, al igual que Alejandro Pozo. O bien, darle una oportunidad a Ramón Azeez en el Anxo Carro y jugar con tres centrocampistas. Una tercera sería jugar con dos puntas, una variante que no ha empleado de inicio aún y que viendo el nivel de acierto de los puntas no parece la más probable.

El filial

Se veía venir y al final ha sucedido. Pese al empate que cosechó el Recreativo Granada ante el San Fernando que se puede considerar un buen resultado, el déficit de puntos que tiene el filial rojiblanco hizo que ayer cayera por primera vez en el curso en puestos de descenso. La victoria del Villanovense ante el Almería B hizo que los de David Tenorio, que desde la llegada del nuevo técnico no han perdido aún –tampoco han ganado– esté, a día de hoy, en Tercera División.

Y es que en este caso las cifras no engañan y reflejan que en las últimas diecisiete citas, únicamente han sacado adelante una, sumando un total de 10 puntos de 51 posibles. Y claro, con ese bagaje lo normal es que se caiga a la categoría inferior, que sería un palo al proyecto de cantera y más ahora tras la buena campaña que ha realizado el juvenil. Quizá el cambio de entrenador llegó muy tarde.