En el mundo del fútbol no hay secretos. La calidad, el trabajo y el talento priman por encima de otros aspectos. Es evidente que el Granada CF no tiene la calidad y el talento de otros equipos de la categoría pero en cuanto a trabajo y compromiso, poco se le pudo achacar al conjunto de Diego Martínez la pasada campaña y, tras lo visto el pasado sábado en el Estadio de La Cerámica de Villarreal, parece que las líneas maestras de esta nueva temporada van a seguir siendo las mismas.

El punto logrado en tierras castellonenses debe servir para mantener un estilo con el que su afición está cada vez más identificado. Aunque seguramente el técnico vigués echara en falta esa solidez defensiva que ha caracterizado a los rojiblancos desde su llegada. De hecho, al término del choque ya asumió que ese aspecto había que mejorarlo. Pero, como no podía ser de otra forma, se mostró muy satisfecho de la reacción de sus jugadores que siempre estuvieron por detrás en el marcador. Una personalidad que dejó muy contentos a sus seguidores, porque sumar cuatro goles lejos de casa en Primera División no es nada habitual en un club que tiene la permanencia como objetivo.

Las pérdidas

Seguramente, de lo que no quedó satisfecho el míster nazarí fue de las pérdidas de balón en la salida por querer llevar la iniciativa. Fueron varias en zonas muy peligrosas y dos de ellas costaron otros tantos goles. Martínez se justificó señalando que también gracias a ese estilo se dominó la posesión gran parte del duelo. A buen seguro que durante esta semana se centrará con sus futbolistas en evitar riesgos innecesarios de cara al choque del próximo viernes ante el Sevilla Fútbol Club.

Protagonista

Pocos podían imaginar que, tras la primera temporada en la que tan sólo jugó seis encuentros como titular, Antonio Puertas terminara siendo el pasado curso el Pichichi de los rojiblancos y que en su debut en Primera División ya no sólo jugara de inicio sino que anotara el tanto del empate. El almeriense es el claro ejemplo de jugador que, con confianza y minutos, es capaz de cualquier cosa. Con el tanto ante el Villarreal ha marcado vestido de rojiblanco en todas las categorías sénior de los dos principales equipos de la entidad. Lo hizo con el anteriormente llamado Granada B tanto en Primera Andaluza como en Tercera y Segunda B. Pero también en Segunda División A con el primer equipo y con su tanto en La Cerámica, en Primera. Un hito histórico para un futbolista que cumple contrato al término de la temporada que acaba de comenzar.

El 'killer' silencioso

La llegada de Roberto Soldado quizá haya sido la que más ilusión ha despertado entre la afición rojiblanca. Su bagaje le convierte en la referencia del nuevo Granada CF. Y a tenor de su partido ante su ex equipo, dicha ilusión está más que justificada. El valenciano forzó el penalti que supuso el empate a uno tirando de oficio y experiencia. Pero además anotó el tercero de los rojiblancos y dio la asistencia para que Puertas estableciera el 4-4 definitivo. Y eso sin tener una gran participación en el juego. Pero se le ven detalles de mucha calidad sobre todo jugando de espaldas a portería. Un inicio esperanzador del buque insignia del club presidido por Jiang Lizhang que, por cierto, volvió a sentarse en un palco de Primera División aunque hubo que enterarse por medio del Villarreal y no por la propia entidad rojiblanca.

Cambio de rumbo

En el primer encuentro del Granada CF de la anterior etapa en Primera previa al descenso, en el once inicial había hasta siete nacionalidades distintas, llegando a hacer historia ese curso en la jornada 23 ante el Real Betis formando con un once en el que cada jugador había nacido en un país distinto. Esa ONU quedó atrás y la españolización y una mayor identificación por parte de los seguidores es evidente.

Un detalle

Unos aficionados que no dejaron solo a su equipo en Villarreal y que al término del choque se fueron un poco decepcionados al no recibir por parte de los jugadores su agradecimiento en forma de aplauso al esfuerzo que hacen para ver a su equipo cada jornada. Y más tras la ubicación que tuvieron en el estadio castellonense, metidos poco menos que en una jaula, sin bar donde poder mitigar la alta temperatura que hizo y con una reja que incomodaba la visión del choque. Seguramente, con la emoción del empate a última hora, los profesionales no se percataron que en uno de los fondos había en torno a 40 hinchas deseando aplaudir a sus futbolistas, saludo que sí hicieron a otros fans ubicados en Preferencia y mucho más visibles.