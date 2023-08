El Granada lo intenta ante el Rayo Vallecano pero muestra sus carencias y cae por 0-2

El Granada CF sumó su segunda derrota de la temporada tras caer en Los Cármenes, que hacía 491 días sin ver perder a su equipo. Los de Paco López cayeron por 0-2 ante el Rayo Vallecano en un duelo igualado en la primera mitad pero en la segunda no supo aprovechar sus ocasiones y sí los de Vallecas, que sentenciaron en el último cuarto de hora.

El arranque del choque estuvo marcado por un par de parones debido a que la iluminación de Los Cármenes falló. Eso descentró algo a los locales, que se vieron sorprendidos por el inicio del cuadro madrileño que a los 34 segundos ya avisó Unai con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima del larguero. Tres minutos y medio después, el exrojiblanco Álvaro García ganó línea de fondo aprovechando su velocidad y centró para que Nteka tocara levemente atajando sin problemas André Ferreira.

Despertar

Superada esa fase inicial, el conjunto de Paco López fue asentándose en el terreno de juego y mostrando la única arma que le queda a día de hoy que no es otra que correr a la contra. Con Uzuni como referencia y escoltado en los flancos por Callejón y Bryan Zaragoza, cuando los rojiblancos aprovecharon los espacios, generaron peligro.

Dos saques de esquina en cinco minutos fueron los primeros acercamientos en un equipo que pudo ver cómo su rival a punto estuvo de adelantarse en el marcador tras un libre directo ejecutado por Lejeune. El central galo buscó portería, un defensor granadinista tocó con la testa y desvió la trayectoria del cuero pero André Ferreira repelió el chut y el posterior remate de Óscar Valentín. En la contra, llegó una de las mejores opciones ofensivas del Granada pero Uzuni no vio a ningún compañero y disparó desde la frontal sin fortuna tras tocar el esférico en un zaguero rayista.

Esa acción supuso el despertar del actual campeón de Segunda División, que gozó de dos acercamientos seguidos. El primero tras una internada de Ignasi Miquel por la izquierda que repelió Dimitrievski. El guardameta ex del filial rojiblanco hizo lo mismo en el 21’ con Bryan Zaragoza que realizó una jugada personal que terminó con un complicado intento a la media vuelta. El extremo malagueño se fue el hombre más incisivo y cada vez que intervino el peligro era palpable.

Bryan Zaragoza estrelló el balón en el palo en la segunda mitad

Antes de la pausa de hidratación, de nuevo Lejeune lo intentó de falta pero Ferreira solventó el peligro sin problemas. Fue la última llegada del Rayo en el primer acto pues a partir de ahí, fueron los de Paco López lo que pasaron a dominar con un gran Sergio Ruiz que se hizo amo y señor del centro del campo y, bien acompañado por Gumbau, movieron a sus compañeros con criterio.

Mejores minutos

En los últimos diez minutos, el Granada estuvo cerca de anotar su segundo tanto de la temporada. Primero en una nueva acción personal de Bryan que el arquero visitante de nuevo abortó. Posteriormente, en una contra, Uzuni centró al corazón del área donde esperaba Callejón pero el motrileño no llegó por muy poco. Finalmente, Gumbau intentó sorprender desde casi 30 metros con la zurda pero ‘Dimitri’, esta vez sí, atajó el cuero. Se puso fin a una primera mitad igualada y con alternativas que terminó justamente en tablas.

Segunda mitad

Los, supuestamente, 17.338 espectadores que acudieron al recinto del Zaidín esperaban ver en la reanudación una imagen similar de su equipo, que salió más decidido a anotar el primero gol. Sergio Ruiz siguió creciendo sobre el terreno de juego. La mejor oportunidad llegó tras un nuevo contraataque en el que Bryan buscó al espacio a Ricard, este centro al borde del área y Callejón, forzado, disparó pero con poca potencia.

Al palo

La afición se animó porque quería seguir manteniendo el fortín de Los Cármenes. Pero el Rayo no renunció al ataque e Isi, con un duro chut, puso a prueba al portero luso que detuvo en dos tiempos. Sin embargo, la más clara llegó con un gran pase de Gumbau al espacio para Bryan, que encaró a Aridane que si algo no tiene es velocidad y su disparo una vez que pisó el área se estrelló en el palo izquierdo del arco vallecano, el balón le llegó a Sergio Ruiz que acompañó la jugada pero su intento se marchó por encima del larguero. Una gran ocasión en la que la fortuna no estuvo de lado rojiblanco.

Punto de inflexión

Paco López movió el banquillo y dio entrada a Antonio Puertas por Callejón mientras que Francisco refrescó su ataque con Raúl de Tomás y Jorge de Frutos. El cansancio comenzó a pasar factura en algunos jugadores locales como Bryan. Pero a un cuarto de hora del final, en una acción aislada y con la defensa mal organizada, Álvaro García puso el cuero lejos del alcance de André Ferreira tras asistencia de tacón de Unai López, en la última acción del talentoso centrocampista vasco (0-1).

Restaban quince minutos más el descuento y los únicos recursos ofensivos eran Gonzalo Villar y Famara Diédhiou, al margen de Soro que no parece contar. Pero antes de hacer los cambios, en una contra, Álvaro García ganó línea de fondo, tocó para Raúl de Tomás y éste cedió para la llegada de Pathé Ciss que hizo el 0-2 dejando sentenciado el choque.

Los rojiblancos lo intentaron por todos los medios pero sus recursos, a día de hoy y a diez días de cerrarse el mercado de fichajes son los que son. Si no la dirección deportiva no ha tomado nota aún, está tardando. Para colmos de males, a cuatro del final, Antonio Puertas fue expulsado en una acción con balón de por medio muy rigurosa. Ahí terminó el choque aunque aún restaba por jugar diez minutos y se gozaron de ocasiones por medio de Famara y Bryan pero la incapacidad ofensiva del Granada CF fue manifiesta por detrás del marcador. Toca fichar, no hay otra.