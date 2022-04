El Granada CF se gana a pulso su situación en la tabla clasificatoria de Primera División

Lo que podía haber sido una jornada redonda para el Granada CF en caso de ganar al Levante se ha convertido en una situación deportiva cada vez más complicada. Los rojiblancos volvieron a desperdiciar este pasado domingo una gran oportunidad de respirar en la tabla, alejarse del peligro y casi descartar a un rival en la pelea por un descenso que muchos ven cada vez más cerca.

Porque la dinámica no es la mejor, es más, es horrible. El juego, tres cuartos de lo mismo y lo peor es que, o mucho cambia, o al ritmo que va el equipo ‘presidido’ por Rentao Yi, dirigido en Granada por Patricia Rodríguez y su compañera de andanzas Sophia Yang, la Segunda División está cada vez más cerca. Es una realidad. Y el que no lo quiera ver es porque no quiere.

Las sensaciones

No es cuestión de ser pesimistas pero a día de hoy aunque haya técnicos que como el del Levante, que para quedar bien señaló que “el Granada CF no va a bajar y está muy vivo”, lo cierto es que las sensaciones no invitan al optimismo. Se han tenido muchas oportunidades ante rivales directos de asestar un duro golpe y se han desaprovechado.

El último, ante el cuadro levantinista, que parecía el Manchester City en Los Cármenes y que terminó por golear a un pobrísimo rival en el que hay poco donde agarrarse a nivel deportivo. Cualquier técnico que vea el nivel de juego que ofrecen los rojiblancos, su forma de jugar y los problemas defensivos que tiene, no apostaría ni en un euro a la salvación de un club que hace un año estaba paseando su palmito por Europa y no precisamente gracias a la gestión de Patricia Rodríguez y su séquito.

Los números

Las estadísticas en el mundo del fútbol en muchas ocasiones son reveladoras. Ya el año pasado Diego Martínez se empeñó en ‘vender’ que pese a que su equipo había encajado muchos goles, muchos de ellos fueron fruto de las goleadas que le endosaron tanto el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. Pero es que fue una realidad que terminaron recibiendo 65 en 38 duelos, a una media de 1,71 por encuentro. Hasta la jornada 32 de este curso, son 56 los goles encajados, con 1,75 de promedio por cita.

Eso supone que para ganar hay que marcar en cada encuentro dos goles o más y el Granada CF no es precisamente el más goleador de la categoría. Además, lleva sin ganar siete partidos seguidos en Los Cármenes igualando en Primera División, además de la campaña 1969-1970, la fatídica 2016-2017 que nadie quiere recordar pero que está comenzando a parecerse en muchos aspectos de la entidad y ya no sólo a nivel deportivo.

La zaga

Sería injusto cargar todas las tintas sobre los zagueros de los problemas defensivos que acusa el equipo, pero en las cinco jornadas que Rubén Torrecilla ha estado al frente del equipo antes de que fuera destituido, si algo ha quedado claro es que se encuentra más cómodo con cuatro atrás. Con ese dibujo, los jugadores están más cómodos. De hecho, los mejores partidos de este curso, tanto con Robert Moreno como con el defenestrado Torrecilla, los ha jugado con cuatro atrás y dos puntas, aprovechando la potencia de Luis Suárez y el trabajo de espaldas a portería de Jorge Molina.

La afición

Sin duda está siendo lo mejor de esta recta final. Pese a que su equipo lleva casi cuatro meses sin ganar en casa, está acudiendo en masa a Los Cármenes, recibiendo a sus jugadores como en las grandes citas y dando aliento a la mínima que le ofrecen algo de buen juego. Restan tres partidos como locales y a buen seguro que seguirán respondiendo. La duda es si los futbolistas le devolverán con victorias ese apoyo.