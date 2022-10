El Granada CF, obligado a no fallar

Con una serie abierta de tres encuentros sin vencer, dos goles en los últimos seis encuentros y en cinco de ellos sin marcar, afronta el Granada CF la primera jornada intersemanal fijada en LaLiga SmartBank. El conjunto de Aitor Karanka regresa al Estadio Nuevo Los Cármenes donde fue pitado por su afición en la última cita. Lo hará recibiendo a un histórico del fútbol español, el Sporting de Gijón (21:00 horas) que ocupa la cuarta plaza con un punto más que los rojiblancos.

Los de Abelardo Fernández llevan varios años intentando el regreso a Primera División pero son ya seis las campaña que lleva en Segunda. Un claro ejemplo de lo complicado que es salir de una categoría donde la igualdad prima por encima de todo. De hecho, en las últimas once temporadas únicamente ha estado en la élite en dos. El buen arranque del curso ha ilusionado a los seguidores asturianos aunque siempre están con su equipo pese a sufrir malas gestiones.

El gol

Pero el Granada CF quiere demostrar que la mejora en su juego demostrada en Ponferrada, pese a no lograr la victoria, es una realidad. En tierras leonesas los de Karanka presionaron muy arriba, movieron el cuero con criterio, sus laterales tuvieron profundidad pero les faltó rematar. Con un escaso bagaje ofensivo en las últimas seis fechas del calendario es imposible remontar puestos en la tabla clasificatoria. Los números en la última media docena de jornadas dejan a los rojiblancos en descenso en puntos, es el peor a nivel ofensivo y el quinto por la cola que más goles ha recibido.

El técnico no podrá contar con Ferreira, Ignasi Miquel, Sergio Ruiz, Torrente y Neva

Aunque lo dejó entrever en la rueda de prensa previa, el técnico vasco hará rotaciones frente a los sportinguistas. Tres encuentros en nueve días harán que, de nuevo, haya cambios en el once inicial al margen de las dudas con las que cuenta el preparador vitoriano. Descartados Ignasi Miquel y Sergio Ruiz, además de los lesionados de larga duración André Ferreira, Carlos Neva y Raúl Torrente, Karanka está muy pendiente del estado de Óscar Melendo. El ex del Espanyol, como ya demostrara en El Toralín, cambia por sí mismo el estilo de juego granadinista. Sale de una lesión, terminó con molestias frente a la Ponferradina y el domingo hay una nueva cita en tierras tinerfeñas.

Recursos

Sin embargo, el cuerpo técnico tiene recursos más que suficientes para suplir su ausencia. Uno de ellos podría ser devolverle la titularidad a Rubén Rochina que está rindiendo a buen nivel y que fue suplente el pasado sábado. El valenciano es lo más parecido a Melendo que hay en la plantilla. Ese jugador que necesita el balón para sentirse cómodo, con último pase, con buen golpeo y que puede darle continuidad a la circulación en la media punta.

No obstante, todo dependerá del dibujo que ponga en práctica Karanka en función del once que alinee. Con Raúl Fernández bajo el arco y con los canteranos Ángel Jiménez y Adri López esperando su oportunidad, otra de las dudas es la participación de Ricard Sánchez. El joven lateral diestro sufrió en Ponferrada un golpe en la zona inguinal y el pasado martes entrenó al margen de sus compañeros. De su participación o no dependerá que haya cambios en la zaga. Si no juega, Quini volvería a la derecha y Jonathan Silva, ya recuperado, podría ser de la partida de inicio tras hacerlo únicamente en Eibar antes de su lesión.

La zaga

Pero quizá no sea el único cambio atrás pues Cabaco ya está disponible y aunque Víctor Díaz está rindiendo a buen nivel como central y en las últimas dos jornadas el equipo no ha encajado gol, jugar tres partidos en nueve días puede ser demasiado para un veterano como él. El que sí seguirá siendo titular es Miguel Rubio que pasa por ser el mejor central hasta el momento.

El vitoriano hará rotaciones en el once ante la cita del domingo en Tenerife

En la medular es probable que también haya cambios y la dupla formada por Bodiger y Petrovic se rompa en beneficio de Víctor Meseguer, que volvería así a tener la oportunidad de jugar tras dos jornadas sin rascar bola. En las dos ocasiones que ha formado de inicio no ha rendido como se esperaba de él. También habrá variaciones en la bandas salvo sorpresa. Lo normal es que Myrto Uzuni vuelva a jugar tras el ‘descanso’ que le dio su técnico en tierras castellano-leonesas. Por tanto, la derecha quedaría para Callejón, Bryan Zaragoza, Antonio Puertas, o Perea, con más opciones para los dos primeros aunque el canterano sigue rindiendo a buen nivel y gusta mucho a la grada por su explosividad. Porque lo normal es que el míster vuelva a apostar por jugar con un ‘nueve’ tipo, sea Jorge Molina o Arezo, tras el buen rendimiento ofrecido con esa forma de jugar en Ponferrada.

El rival

En cualquier caso, opciones tiene múltiples Karanka para poner en liza un equipo competitivo que plante cara a un Sporting que llega a Granada tras sumar siete puntos de los últimos nueve y tras vencer con claridad al filial del Villarreal B. Abelardo no podrá contar en la cita de Los Cármenes con Nacho Méndez, Gragera y Aitor García. Contaba con la duda de Pedro Díaz pero finalmente ha entrado en la convocatoria, que presenta la novedad del joven canterano Nacho Martín. El técnico podría apostar por la presencia de Christian Rivera y Zarfino como doble pivote o bien situar a Pedro Díaz como pareja de Rivera y situar a Zarfino como enlace, lo que dejaría fuera del once inicial a delantero Cristo González, ya que así jugó más de una vez esta temporada.

Pitará la contienda el colegiado canario Trujillo Suárez, que estará acompañado en el VAR por el vasco Vicandi Garrido.