En una cita crucial pues se acerca la recta final de la temporada, el choque que disputará este viernes el Granada CF tiene muchos alicientes como para perdérselo. Ya no sólo por lo que se juega el conjunto de Diego Martínez, que tiene una gran oportunidad para, como mínimo, mantener la renta con sus inmediatos perseguidores, sino también porque en el banquillo visitante se sentará el que fuera entrenador la pasada campaña de los rojiblancos.

Un José Luis Oltra que salvó su puesto la pasada jornada tras vencer en el derbi canario a Las Palmas como consecuencia de una remontada en la que el bastetano Carlos Ruiz fue el protagonista. Sin embargo, el técnico valenciano no ha solucionado todos los problemas de un Tenerife que llega a Los Cármenes muy necesitado al tener tan sólo tres puntos más que el Lugo, que marca el descenso y al que se deberá enfrentar en la penúltima jornada de Liga en el Anxo Carro.

Presión

Los nazaríes abrirán la jornada y sacar los tres puntos supondría meter mucha presión a Albacete y Mallorca, rivales por el ascenso directo que juegan a domicilio. Los de Ramis ante el Rayo Majadahonda, que únicamente cuenta con un punto más que el Lugo, mientras que los baleares lo harán ante el ya descendido Nástic.

Es por ello por lo que la cita en Los Cármenes se antoja fundamental pues en los próximos tres encuentros se jugarán todo el trabajo de un año. En un fin de semana cargado de eventos deportivos en Granada, se espera un buen ambiente en las gradas de la instalación del Zaidín aunque seguramente no haya lleno por más que la entidad trate de poner precios reducidos en las entradas si se compran de manera anticipada.

Mal a domicilio

Pero los que acudan volverán a ver a un equipo que se trajo del Carlos Tartiere de Oviedo un punto que supo a poco pero que quiere hacer bueno ante un conjunto que lejos del Heliodoro Rodríguez López no es precisamente fiable. Tan sólo un triunfo en diecisiete citas como visitantes, porque la otra ‘victoria’ fue ante el Reus que ya había sido excluido de la competición, dejan claro que los de Oltra cuando juegan fuera de casa no se encuentran muy cómodos. Sobre todo porque a nivel defensivo tienen muchos problemas, típico de los equipos del ex técnico del Granada CF amante de trabajar más la faceta ofensiva que la defensiva.

Será, además, una noche de reencuentros. Ya no sólo por el regreso de Oltra tras ser destituido la pasada campaña con el equipo en la quinta plaza, sino también por la vuelta a la que fue su casa durante dos temporadas de Carlos Ruiz, el capitán de los chicharreros que jugara con los rojiblancos dos cursos completos (2007-2008 y 2008-2009) en Segunda B. No vendrá Héctor Hernández, ‘El Litri', que lleva sin entrar en los planes del técnico tinerfeño desde hace mes y medio y que formara parte de la plantilla que cosechó hace dos años el descenso a LaLiga 1|2|3.

No se prevén cambios en el once inicial que jugó en el Carlos Tartiere ante el Oviedo

Aunque seguramente uno de los focos de atención del choque sea el recibimiento que le haga la afición rojiblanca a Germán Sánchez, protagonista del empate en tierras asturianas tras un error suyo y que a buen seguro que recibirá el cariño de unos seguidores que le han mostrado durante toda la semana su apoyo a uno de los capitanes del equipo que tan buena campaña está realizando.

El morbo

El morbo lo pondrá el colegiado designado. Será el riojano Daniel Ocón Arráiz que siempre que ha pitado al Granada CF ha perdido. Fue el triste protagonista de la primera derrota en casa ante el Sporting tras anular un tanto a Adrián Ramos en el minuto 90 muy justo con 1-1 en el marcador. Pero sobre fue su comportamiento ante los jugadores lo que hizo que se quejarán al término del choque, en especial Álvaro Vadillo que declaró que se metió en el vestuario para dejar claro que quien mandaba era él. Incluso Álex Martínez le dijo a uno de los asistentes en repetidas ocasiones “¡sois malísimos”, palabras que reflejó en el acta el trencilla.

Dos bajas

A nivel deportivo, pocos cambios se prevén en el once de Diego Martínez, que salvo a Fran Rico y Nico Aguirre, éste último con una lesión grado I en el sóleo de su pierna izquierda, tiene a toda su plantilla disponible. De todos ellos, deberán estar especialmente concentrados Rui Silva y Antonio Puertas, que se encuentran apercibidos y que de ver una cartulina amarilla más se perderán la importantísima cita del lunes 20 de mayo en el Carlos Belmonte ante el Albacete.

Mismo once

Sin embargo, ese encuentro está aún muy lejos y fiel a la filosofía del pasito a pasito, los rojiblancos sólo tienen su mente puesta en el duelo ante el Tenerife para el que el técnico gallego podría repetir once inicial tras tres jornadas sin hacerlo. La última vez que formó de inicio con el mismo equipo dos encuentros seguidos fue en los duelos ante el Málaga y el Sporting. Quizá la única duda sea Antonio Puertas o Dani Ojeda en uno de los puestos de la media punta pues arriba, Rodri parece haberle ganado la partida a Adrián Ramos.