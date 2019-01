La nueva cara del Extremadura

Suele pasar en el mercado invernal de fichajes que los equipos con problemas en la tabla traten de hacer encajes de bolillos para buscar, con nuevos jugadores, mejorar sus resultados y cambiar de dinámica. Ejemplos hay muchos y la pasada campaña el más claro fue el del Córdoba, que casi renovó a la mitad de su plantilla para buscar una salvación que finalmente logró de la mano de José Ramón Sandoval. Pero aquel esfuerzo ha provocado que este año tenga un tope salarial muy limitado de ahí sus problemas deportivos.

Reyes repite

Al conjunto verdiblanco llegó en la pasada ventana invernal José Antonio Reyes para obrar el milagro y lo consiguió. Un Reyes que tras su experiencia en China ha vuelto a España para firmar por el Extremadura, que visita mañana Los Cármenes aunque no podrá jugar al no tener la documentación en regla. Sin embargo, el talentoso futbolista sevillano no ha sido la única novedad de los azulgrana pues la entidad de Almendralejo cuenta con recursos tras haber vendido al Huesca a Enric Gallego, el máximo goleador de LaLiga 1|2|3 que ya debutó la pasada jornada con los oscenses ante el Atlético de Madrid.

En descenso

Situado en puestos de descenso, los máximos responsables de la entidad pacense han optado por invertir lo conseguido por el traspaso del Pichichi de Segunda y han remozado su plantilla con un total de siete jugadores. Superado el problema del límite salarial de principios de temporada que impidió dar de alta en la LFP al guardameta Casto y durante unas jornadas al ex rojiblanco Íñigo López, el portero sevillano cuenta por fin con licencia y fue el primer 'refuerzo' aunque venía trabajando con el grupo.

Álamo, Casto, Reyes, Fran Cruz, Nando García, Lolo González y Perone son los fichajes del Extremadura

Sin equipo se encontraba Javi Álamo, un extremo con experiencia en la categoría que busca reivindicarse al igual que Lolo González, que llega a tierras extremeñas procedente del filial del Oviedo ante las pocas oportunidades que se le han dado en el primer conjunto asturiano. De Polonia han repescado a Fran Cruz, hermano del central rojiblanco Bernardo, que dio por concluida su aventura en el MKS Miedz Legnica. Por su parte, de la segunda francesa llega Nando García, concretamente del Sochaux aunque cedido por el Alavés, que conoce LaLiga 1|2|3 tras su paso la pasada campaña por el Lorca.

Perone, el último

La última incorporación ha sido la del veterano central brasileño de 31 años Bruno Perone, al que el Real Zaragoza ha cedido hasta el final de la presente temporada tras disputar siete partidos de Liga y dos de Copa del Rey pero no entraba en los planes deportivos del actual técnico zaragocista, Víctor Fernández.

La recuperación de Borja García tras su lesión de más de cuatro meses se puede considerar como una novedad más aunque la rotura del ligamento cruzado de Carlos Valverde trastocó los planes. Una baja que se une a la de Manu García, guardameta que terminará la temporada en la Ponferradina.

En definitiva, un lavado de cara con respecto al rival de la primera vuelta ante el que los de Diego Martínez vencieron por 1-3.