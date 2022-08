Dónde y cuándo ver el Ibiza-Granada CF en el debut de los de Aitor Karanka en Segunda

La temporada de fútbol arranca este domingo para el Granada CF en Ibiza. Un duelo que contará con escasos aficionados en las gradas de Can Misses, por lo que todo aquel que quiera ver al conjunto de Aitor Karanka deberá presenciarlo por televisión. La competición en Segunda División ya no sólo se ve en Movistar + y Gol Televisión. De hecho, en abierto no se podrá ver ningún encuentro de los rojiblancos esta temporada.

La Liga de Fútbol Profesional ha ofrecido los once encuentros por jornada a varias plataformas en un canal llamado LaLiga SmartBank. En concreto, en Granada el duelo se podrá presenciar en Movistar + y Orange TV que son los que han adquirido los derechos. También está previsto que se emita en Amazon Prime, MásMóvil y Yoigo pero hasta septiembre no comenzarán con las emisiones de los encuentros.

¿Cómo seguir el Ibiza-Granada CF vía Internet?

El partido se podrá seguir también a través de Internet. En www.granadahoy.com habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo, las declaraciones de los entrenadores y las mejores fotografías del encuentro.

Una victoria de los rojiblancos supondría adquirir mucha confianza en el arranque de una competición tan complicada como la Segunda División de cara a lograr el objetivo de la temporada que no es otro que regresar a Primera División.

El encargado de pitar el partido será el colegiado vasco Galech Apezteguía, que estará ayudado en el VAR por Iván Caparrós Hernández.