Eghosa permite al Recreativo Granada sumar ante el Intercity de Alicante (1-1)

El Recreativo Granada logró un meritorio empate en su visita a tierras alicantinas, donde supo sobreponerse a un gol en contra encajado en el minuto 77 para firmar las tablas en el descuento, con un tanto de Eghosa. Antes de todo eso, en la primera mitad, los de Germán Crespo habían dispuesto de oportunidades claras para haberse adelantado en el luminoso, pero el meta local Gaizka Campos lo evitó en varias ocasiones. También Pol Tristán salvó el gol local al poco de iniciarse el partido pero en el minuto 75 poco pudo hacer ante el remate de Soldevila.

El filial rojiblanco sabía que no iba a resultar fácil ganar en Alicante, pero no estaba dispuesto a especular con el resultado. Los de Germán Crespo sabían que era importante hacerse fuertes en el centro del campo, pero cuando tuvieron el balón no buscaron la vía rápida sino que intentaron moverlo y generar espacios en la zaga local. Así, el CF Intercity tuvo más posesión y buscó la puerta contraria, cosa que estuvo a punto de encontrar cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de partido, en una internada con balón final para Moha Traoré, que puso a prueba los reflejos de Pol Tristán pero el meta del ‘Recre’ evitó el gol in extremis.

La primera ocasión de los visitantes llegó al cuarto de hora en una buena acción individual de Nils Mortimer al contragolpe, pero su remate final se fue fuera lamiendo el palo. No consiguieron los locales sacar el balón de su área y éste acabó de nuevo en poder de los granadinos, que probaron suerte de nuevo con un remate de cabeza de Nico Van Rijn que tampoco encontró puerta.

Esas dos acciones desestabilizaron la defensa del Intercity y dieron alas a un Recreativo Granada que pasó por sus mejores momentos y que en el 19’ volvió a tener una buena ocasión, esta vez en un remate de Julio desde fuera del área que obligó a lucirse al meta local, Gaizka Campos, para detener el balón en dos tiempos.

Igualdad

Se rehicieron los locales en defensa y el encuentro se igualó, entrando en una fase de continuas idas y venidas, con llegadas de unos y otros. Los locales lograron llegar en un par de ocasiones sobre el área visitante, aunque no acababan de rematar sus ataques. Les faltó finalización a la hora de la verdad ante una defensa rojiblanca que se mostró segura cerca de su portería. Cuando los de Germán atacaron lo hicieron con mucha velocidad, saliendo bien al contraataque para seguir generando ocasiones claras. Una de ellas la tuvo Raúl Castro en el minuto 29 en una volea que se envenenó y a punto estuvo de acabar dentro de la portería local. Pero Gaizka Campos acabó atrapando el balón en última instancia. Tampoco Julito consiguió inaugurar el marcador en el 38’ y su remate se fue directamente fuera. El gol de los locales pudo llegar sesenta minutos más tarde en una buena jugada que culminó Simón dentro del área, pero su remate, de tacón, no encontró portería.

Segunda mitad

Ya en la segunda mitad, el encuentro se volvió más bronco, con menos velocidad por parte de ambos equipos, más centrocampismo y miedo a encajar un gol. El partido se atascó y ninguno de los dos conjuntos logró generar buen juego ni llegar al área contraria. Lo intentaron ambos entrenadores con cambios en sus filas, y funcionaron, sobre todo los de las filas alicantinas. El Intercity se hizo dueño del balón y empezó a merodear el área contraria. Tanto, que en el minuto 75 dispuso de la primera ocasión clara de toda la segunda mitad. Fue para Cristo Romero, pero Pol Tristán blocó el balón. No pudo repetir la gesta el meta del filial apenas dos minutos más tarde ante un remate muy potente y ajustado al palo de Soldevila desde dentro del área que significó el 1-0.

Por detrás en el marcador, intentó Germán Crespo que los suyos reaccionasen y agotó los cambios. Se volcó el Recreativo Granada en busca del gol del empate, poniendo cerco al área de un Intercity que cerró filas en torno a su portería. El tiempo se agotaba y los granadinos buscaban el gol con balones largos colgados al área ante la dificultad de abrir huecos en la zaga local. No se rindieron, y finalmente, en el descuento, Eghosa, que también había comenzado el encuentro en el banquillo pudo batir al meta local y colocar el definitivo 1-1 en el luminoso.