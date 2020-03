La perla de la cantera del Granada CF, Isma Ruiz, vive al igual que sus compañeros una situación novedosa. El centrocampista rojiblanco señala, en declaraciones facilitadas por el club, que va adaptándose “poco a poco. No puede ser en los terrenos de juego, así que trabajo en casa. La llevo mejor de lo que me esperaba porque no estoy solo y con el apoyo de mi familia la situación es más fácil”.

Isma reconoce que “tenemos un cuerpo técnico muy profesional que está haciendo todo lo posible para que no se note mucho el parón liguero”. En concreto, apunta que “hago los ejercicios por la mañana hasta el mediodía. El hacer deporte todos los días es muy bueno para la vuelta de la competición. Por la tarde, me dedico a mis hobbies y a hacer otras actividades”. Y es que en una situación a la que nadie está acostumbrada “seguir una rutina diaria hace que se me pase el día más rápido” resalta.

Deseando volver

Cuestionado por lo que echaba de menos en estas últimas semanas, no dudó en manifestar que “estoy deseando volver al terreno de juego pero añoro el ambiente en general del fútbol, compartir vestuario con mis compañeros, los entrenamientos en grupo, reírnos y gastar bromas. Pero es cierto que lo que más echo de menos es la competitividad de los partidos”, sentencia el jugador del Recreativo Granada.