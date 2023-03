La historia de Joyce Moreno, ex del Granada CF y representante de la última perla del Real Madrid Álvaro Rodríguez

Joyce Moreno, jugador del Granada CF entre 2005 y 2007 y único panameño en jugar con el Real Madrid protagonizó, en compañía de Xavi Moro, futbolista del Lorca, un lamentable incidente el día 18 de octubre de 2005, por el que se le recuerda más que por su desempeño en el verde.

Ambos jugadores fueron denunciados por dos agentes de la Policía Nacional tras tener que ser expulsados forzosamente una cafetería sobre las 8:30 horas de la mañana. Los agentes se personaron en la cafetería Habana, situada en la calle Torre de los Picos, donde Xavi Moro y Joyce Moreno estaban molestando a los clientes que se encontraban allí desayunando. Según se relata en la sentencia, los agentes comprobaron que los futbolistas estaban bebidos, por lo que se les requirió que abandonasen el local, lo que hicieron ante su insistencia. A continuación se dirigieron a las puertas del Instituto Soto de Rojas, próximo a la cafetería. Allí, Xavi Moro “se bajó los pantalones, se llevó las manos a los genitales y orinó después en la vía pública ante numerosos alumnos del centro educativo”, según relataba la sentencia.

La madre de un alumno que pasaba por el lugar llamó de nuevo a los agentes, quienes requirieron que se identificasen. Ambos se negaron, por lo que fueron detenidos. Tras la denuncia presentadapor los agentes de la Policía Nacional se celebró un juicio rápido, en el que comparecieron las partes implicadas para la vista oral. La sentencia declaró probados los hechos, si bien el Ministerio Fiscal solicitó la absolución “por la retractación o rectificación que los agentes intervinientes hicieron respecto a la actitud de ambos denunciados”. Por esos motivos, Miguel García Melián, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número Uno de Granada, emitió un fallo en el que decía literalmente: “Absuelvo libremente de la falta de vejaciones y de resistencia y falta de respeto a agentes de la autoridad por la que fueron denunciados a Javier Morón León y Joyce Renato Moreno Venecia”.

Reacción del club

Joyce completó un total de 53 partidos con el club durante esas dos temporadas, donde anotó un gol. En el Granada CF tenían conocimiento del suceso ocurrido desde el primer momento, siendo el deplorable episodio destapado por Granada Hoy. Decidieron no sancionarle al expresar el afectado su arrepentimiento. El presidente de la entidad en aquel momento, Manuel Benito, señaló que no iban a aplicarle ninguna sanción porque él pidió disculpas a los agentes y se arrepintió de lo sucedido. "Es un pecado de juventud que le puede pasar a mucha gente. Se disculpó con todos y lo que tenemos que hacer es apoyarle, sin ocultar que es un hecho lamentable y que no debe ocurrir. Ha sido una mala experiencia de la que el futbolista está arrepentido y pretendemos que se centre para ofrecer un buen rendimiento”.

Nueva etapa como representante

Desde 2011 ejerce como representante de futbolistas formando parte de la empresa Triple Sports, fundada ese mismo año y presentada en Madrid con la colaboración del exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, y el ex director deportivo de la Federación Española de Fútbol, Fernando Hierro. El mejor futbolista junto al que trabaja es Álvaro Rodríguez, la nueva perla de 'La Fábrica' madridista. Nacido el 14 de julio de 2004, un año antes de la polémica que tuvo su representante, el hispano-uruguayo irrumpió en el panorama futbolístico nacional en la pasada jornada de LaLiga Santander, tras empatar con un gran remata de caveza el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el minuto 85, finalizando el partido con empate a uno.