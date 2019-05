Un mes después de la histórica clasificación del Granada CF de Rubén Torrecilla para la Copa del Rey, el Municipal de Armilla acoge este medio día el encuentro de ida de los octavos de final frente al FC Barcelona. Los rojiblancos afrontan el encuentro como un premio al no haber jugado nunca la competición, mientras que su rival tiene la obligación de sumar un buen resultado para resolver la eliminatoria en siete días en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Porque los de Denis Silva están haciendo una mala temporada atendiendo a las espectativas de una de las mejores canteras de España y de Europa. No en vano los azulgrana no han logrado el campeonato del Grupo III de División de Honor (que sí alzó el Zaragoza), mientras que cayó en la semifinal de la UEFA Youth League frente al Chelsea en la tanda de penaltis, por lo que no pudo repetir título en la competición europea.

El césped artificial del Municipal de Armilla acogerá por tanto a un equipo ilusionado frente a otro obligado. Los rojiblancos, que no saben lo que es caer como locales durante toda la temporada, reciben a un equipo que no levanta el título desde 2011.Desde el club rojiblanco y el vestuario se ha pedido a la afición que acuda a arropar a sus jóvenes jugadores, quienes confían en poder sumar un buen resultado de cara a mantener sus opciones para la vuelta en tierras catalanas. Los abonados rojiblancos pueden comprar su entrada para el choque por 3 euros, mientras que el precio para los no abonados es de 5 euros.