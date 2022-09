Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Estamos en el buen camino y seguimos creciendo”

El técnico del Granada CF, Aitor Karanka, se mostró al término del encuentro muy optimista pese a la derrota en Las Palmas. Para el vitoriano “estamos en el buen camino”. Y lo justificó señalando que “a nadie le gusta perder pero estamos empezando y aprendiendo con lo que va pasando”.

Karanka fue tajante al afirmar que “cuando ganamos tres partidos seguidos poco menos que habíamos ascendido y ya dije que esto es muy largo. El equipo está bien y mejorando con todos con inconvenientes que tenemos”.

Análisis

Sobre el análisis del choque, afirmó que hubo momentos “buenos de concentración”, pero que a sus jugadores “les faltó agresividad en el primer gol”. Sobre la segunda mitad, apuntó que “el equipo ha salido a jugar en un campo y con rival como este y ha dado la cara. Con los cambios había que arriesgar y ellos han tenido alguna contra por nuestras ganas por empatar”.

El técnico rojiblanco manifestó estar “tranquilo” porque “estamos compitiendo con rivales de mucha calidad que van a estar arriba”, por lo que espera “seguir creciendo”. Sobre el penalti que supuso el 2-0, indicó que “no lo he visto y no voy a valorar si es o no. Prefiero estar pendiente de nosotros y seguir mejorando”.

Sin excusas

Sobre el aplazamiento del choque, y tras afirmar que “no hay excusas”, sí fue claro y declaró que “lo que nos sorprendió es que nada más aterrizar se aplazó el partido cuando normalmente es el árbitro el que tiene que hacerlo y se hizo 24 horas antes”. De hecho, dijo que “el partido se pudo disputar el domingo”, aunque habría sido sin público.