El Comité de Competición desestima las alegaciones del Granada por la expulsión de Lucas Boyé en Pamplona

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado las alegaciones del Granada CF contra la tarjeta roja mostrada al jugador argentino Lucas Boyé, y ha sancionado al delantero rojiblanco con un partido de sanción. Además, y por acumulación de amonestaciones como ya era conocido, su compañero Gerard Gumbau también se perderá la cita ante el Villarreal del próximo lunes en el Estadio de Los Cármenes desde las 21:00 horas al ver ante el Osasuna su quinta cartulina de la temporada.

Boyé se perderá un partido por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, según el Comité, con multa accesoria en cuantía de 350 euros al club y de 600 euros al infractor. El Granada CF alegó la existencia de un error material manifiesto y sostuvo, por un lado, que el jugador no empleó fuerza excesiva y, por otro, que aunque hubo contacto entre ambos jugadores, el mismo fue una consecuencia fortuita, sin ánimo violento, ni intención de causar daño al jugador del equipo rival. Negó, en definitiva, que se tratase de una “entrada”, tal y como señala el acta. Se trató más bien, según afirma, de una consecuencia inevitable del avance de su jugador, que no pretendía sino hacerse con el balón. Pero el Comité denegó las alegaciones de la entidad rojiblanca y Boyé no podrá jugar ante los castellonenses.