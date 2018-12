María Valenzuela, campeona del mundo sub 17 con España

La guardameta del Granada CF María Valenzuela se proclamó este fin de semana campeona del mundo de fútbol en la categoría sub 17, al formar parte de la selección española que se impuso por 2-1 a México en la gran final del torneo disputado en Uruguay.La granadina no tuvo la fortuna de disputar ningún minuto en el torneo, ya que bajo la portería nacional estuvo Cata Coll, quien fue nombrada mejor guardameta del Mundial sub 17 femenino. Junto a Valenzuela también formó en la selección española Claudia Pina, autora de los dos goles en la final, quien fue también nombrada mejor jugadora del torneo.La meta del primer equipo del Granada se Segunda División regresa a la disciplina del conjunto de Roberto Valverde con el primer Mundial para el fútbol español bajo el brazo.