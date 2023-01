El jugador del Granada CF Matías Arezo, cerca de recalar en el Peñarol de Montevideo

El jugador del Granada CF Matías Arezo ya tiene destino. Aunque la entidad rojiblanca no lo ha confirmado oficialmente, distintas fuentes uruguayas señalan que el joven delantero de 20 años jugará cedido en el Peñarol de Montevideo hasta el próximo mes de diciembre.

El ariete, que no ha terminado de contar con minutos esta temporada ni con Aitor Karanka ni con Paco López, estaría a préstamo por un año aunque con la opción de que a mitad de temporada, que es cuando finaliza la LigaSmartBank, pueda regresa a la disciplina rojiblanca. Arezo, que tan sólo ha disputado 202 minutos en lo que se lleva de temporada, de los cuales 153 fueron en las tres primeras jornadas de competición, tiene contrato con el Granada CF hasta 2026, llegó con fama de ser una de las perlas del fútbol sudamericano pero no ha podido demostrar su capacidad goleadora en el año que lleva en la entidad granadinista tras llegar en enero del pasado año. De hecho únicamente ha anotado un gol en la primera jornada de liga ante el Ibiza, precisamente el rival de este sábado de los rojiblancos en Los Cármenes

Pocos minutos

El ex de River Plate, regresa así a su país con el objetivo de volver a sentirse futbolista tras no contar con la confianza de los tres técnicos que ha tenido desde que aterrizó en Granada. Las negociaciones han sido muy duras pues la dirección deportiva quería un importe por la cesión pero según informa el portal El Observador, finalmente Peñarol se hará cargo del sueldo del futbolista que no es bajo precisamente.

Malsa

Por otro lado, según informa el periodista Ángel García, en su intento por reforzar el centro del campo, el Granada CF ha puesto sus miras en Mickaël Malsa, futbolista francés de 27 años que juega en el Real Valladolid y que tiene experiencia en Segunda División con el Albacete y Mirandés y en Primera con el Levante, donde coincidió con Paco López jugando 39 partidos, 35 en su primer año y cuatro más hasta la destitución del técnico de Silla. Masla ha disputado este curso tan sólo cinco encuentros con el cuadro de Pucela y ninguno de ellos como titular. Y es que reforzar la medular es otro de los objetivos de Nico Rodríguez para el mercado invernal.