Juan Antonio Milla: "La expulsión condiciona totalmente el partido"

Juan Antonio Milla se mostró afectado tras el partido ante el Castilla. El técnico lamentó que no se pudieran conseguir los tres puntos a pesar de una gran primera parte, contra "uno de los rivales a nivel ofensivo que mas te genera".

La expulsión condiciona el partido totalmente, el equipo ha competido muy bien y yo desde arriba no lo he visto claro. Creo que Diego ha cometido el error de entrar en esa disputa, y el perjudicado ha sido él". "El empate no nos ayuda en la clasificación pero si a nivel emocional antes de afrontar los últimos partidos del año", explicaba Milla.

Sobre Julito, comentó que "muchos de los jugadores quieren cambiar la dinámica y es uno de ellos, hoy ha sido ejemplo de trabajo, compromiso y ha tenido la suerte de hacer el primer gol".

Pol Tristán fue otro de los grandes del partido: "Yo tengo la suerte de ver cada día el trabajo de todos los porteros del equipo y hoy Pol ha demostrado el nivel que tiene ayudándonos a sumar ese punto", alabando al meta rojiblanco.

El equipo cada vez está más cerca de conseguir los tres puntos, y para Milla "estamos buscando la suerte, hemos encajado goles con faltas de concentración y hoy a pesar del gran partido no la encontramos. A pesar de eso vamos a seguir trabajando como siempre", afirmaba contundente el técnico.