Paco López: "Hemos tirado por el suelo la primera parte"

Oportunidad derramada. El Granada pierde la ocasión de situarse líder de la categoría y seguir aumentando su puntuación tras un partido gris con una primera parte tirada a la basura.

La valoración de Paco López, técnico rojiblanco, es que "hemos tirado por el suelo la primera parte. El Sporting ha salido mucho más enchufado. Hasta el gol han sido superiores. Nos lo tenemos que hacer ver, tenemos la ilusión de estar arriba. No podemos desperdiciar ni un sólo minuto. Lo hemos hecho y lo hemos pagado. El segundo tiempo ha sido nuestro, pero nos tiene que servir de lección. Felicito al Sporting por el coraje y la entrega. Desde este lunes a pensar en el Zaragoza", analizó.

Respecto al dibujo de su rival, lo tenían todo estudiado. "Preveíamos que podían salir con cinco centrales. Lo que sí nos sorprendió es que jugaran tres por dentro, pero eso no es excusa. Han ganado todas las acciones en la presión y en las segundas jugadas. Ha habido poca valentía en algunas jugadas", advirtió.

El Molinón también ha sumado en ese triunfo sportinguista. "Me habían hablado del ambiente del Molinón, pero no me lo esperaba así. Los han empujado en los momentos difíciles, me ha recordado a nuestra afición. Hay que felicitarlos por cómo lo han hecho, esto siempre es un plus para el futbolista", felicitó López.

A la cuestión de cómo es posible la disparidad del resultado respecto a la primera vuelta, Paco López respondió que cada partido es un mundo. "Ahora cambian muchísimas cosas. Dentro de cada partido hay un partido", sentenció.