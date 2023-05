Paco López: "Los Cármenes tiene que ser una olla a presión asfixiante para el Leganés"

"Una situación que hubiera firmado cualquiera". Así se planta en la última jornada de liga el Granada de un Paco López que llegó a Los Cármenes en una situación compleja y que puede cambiar todo mañana.

"Llegamos con mucha ilusión, así se lo transmití a los jugadores, nuestra idea era pelea por el ascenso directo, lo dije en el vestuario y lo dije después de perder contra el Levante. Meses más tarde, con mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y fe estamos en esta situación, pero hay que rematarlo”, advirtió.

“Lo más difícil es que vas a tener un rival que te va a querer ganar, el tema de las emociones y cómo encaras este partido. Casi desde que llegué aquí hemos hablado casi de cada partido como una final, cada partido que no ganabas parecía un paso atrás porque los de arriba nos llevaban una gran ventaja, por lo tanto, estamos acostumbrados a jugar finales, aunque es verdad que está es la final de la final. Para eso trabajamos, para que las situaciones difíciles seamos capaces de superarlas”.

Al técnico le cuestionaron sobre posibles cambios en el once inicial. “No soy un entrenador de tener un once, soy de utilizar a muchos jugadores. Son muchos los factores que influyen a la hora de tomar una decisión y de sacar un once, se le da demasiada importancia a eso. Siempre saco lo que considero que es mejor esa semana, no es para que jueguen todos y estén contentos, aquí se trata de ganar y competir. No regalo nada a nadie”.

Al técnico valenciano, que no le han regalado nada, sabe que que este sábado enfrentarán a un rival que nada se juega, más allá de su profesionalidad. “Van a venir a ganarnos, vienen con esa intención. Calleja también ha dicho que confía mucho en el Leganés, pero para eso estamos nosotros, para que no sea así, para trabajar bien el partido, para esforzarnos y para eso está nuestra gente también”.

El preparador valenciano cree que el Leganés es un equipo "con mucha confianza" desde que llegó su nuevo entrenador. "El Leganés, como el Málaga, por el nivel de jugadores que tenía en la plantilla nadie diría que ha estado peleando hasta hace poco por salir de ahí abajo, y en los últimos partidos está demostrando el nivel que tiene. Sabemos que hay que superar mil y una dificultad, ganar en Segunda es tremendamente difícil y hay que hacer las cosas muy bien y estar muy metidos”.

Este sábado será uno de los recibimientos más masivos en la historia del club. "Quiero y creo que esto va a ser una olla a presión, si quieren ganarnos van a tener que trabajar mucho. Mañana esto tiene que se una olla a presión asfixiante, que explote esto y eso lo tiene que notar el rival y, sobre todo, nuestro equipo. Nuestra afición nos da mucha energía, ese plus y ese empuje”.