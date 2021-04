Otro partido de Nehuén para olvidar

Es complicado hacerse con un puesto de titular cuando no se encadenan varios choques de manera consecutiva. Dificulta aún más la tarea el hecho de no cumplir con las expectativas cuando surgen oportunidades de demostrar. Nehuén Pérez, el central argentino cedido por el Atlético de Madrid, no formaba de inicio desde hace casi dos meses. En su regreso a la alineación, ante el Sevilla, volvió a exponer sus carencias.

Línea de tres

Se situó como el más escorado hacia la derecha en la línea de tres centrales. Ayudó a Foulquier cuando el francés subía la banda y comenzó el encuentro con cierto tino, pues evitó en dos ocasiones consecutivas el remate franco al espigado neerlandés Luuk De Jong.

Su partido empezó a tornarse oscuro con sus basculaciones a banda derecha. Cada vez que Nehuén salió de posición, el Sevilla creó peligro. Esta circunstancia se hizo palpable en la acción que dio lugar al 1-0. Un balón muy largo de los hispalenses a banda izquierda dejó ver las costuras del central de Buenos Aires, superado con demasiada claridad por Lucas Ocampos, que puso el balón al área y generó un penalti.

Superado

El tándem Ocampos-Acuña no cesó ni un instante en la particular batalla con su compatriota, muy superado en todo momento. La posición de carrilero de Foulquier dejó al lateral descolgado con demasiada regularidad, por lo que Nehuén tuvo que lidiar con un dos contra uno en el que nunca salió vencedor.

Sólo se sintió cómodo jugando en defensa posicional, repeliendo los centros laterales de Jesús Navas y Suso llegados desde la banda derecha. A pesar de estar acompañado por dos centrales más, no completó un buen partido. Diego Martínez lo sustituyó en el descanso del partido, dando ingreso al terreno al lateral diestro Quini.