"No es un paso atrás"

"Ya seas un jugador técnico o defensivo, lo importante es la constancia y el profesionalismo, eso es lo primero, trabajo y trabajo, sin eso en el fútbol no te comes nada". Con estas palabras Fede Vico mostró su carta de presentación como nuevo jugador del Granada, club al que llega cedido por el Leganés con la convicción de que sin sacrificio no hay recompensa. El cordobés afronta con ganas el reto de jugar otra temporada en Segunda División: "No creo que sea un paso atrás. Es una oportunidad y ahora mismo mi objetivo es el Granada".

Durante su presentación. el gerente deportivo del club rojiblanco, Fran Sánchez, destacó la polivalencia del futbolista, "que puede jugar en ambas bandas e incluso en la mediapunta, posición ésta en la que más se ha desempeñado la pasada temporada en el Lugo".

"Habrá momentos en los que nos amaréis y habrá momentos en los que nos querréis matar, eso es así"

Respecto a las ambiciones del equipo para esta campaña, el nuevo delantero granadinista prefirió ser prudente: "Este año hay mucho equipo grande, pero también va a haber sorpresas. Lo importante es que en la jornada 42 hayamos alcanzado el objetivo y si se puede ascender pues mucho mejor, es lo que queremos todos".

El multiusos cordobés está llamado a ser un jugador importante esta temporada. A sus 24 años declaró ser consciente de que fue una "promesa precoz", pero ya más maduro asegura que su objetivo es "estar lo más arriba posible".

Vico, que llega al conjunto de Diego Martínez en calidad de cedido, no cree que su fichaje por el Granada sea un paso atrás en su carrera. "Pertenezco al Leganés, pero quién sabe lo que pasará en un futuro. Mis ganas y mis fuerzas están aquí y no pienso en otra cosa", señaló.

A pesar de no ser un veterano, el futbolista ya conoce de primera mano la Segunda División y la extrema competitividad que cada temporada se vive en la categoría de plata. Al respecto subrayó que en las 42 jornadas de la temporada "habrá momentos en los que nos amarán y habrá momentos en los que nos querrán matar, esto es así".

Aunque Fede Vico llega como nuevo jugador, en el vestuario cuenta con viejos conocidos en la plantilla. Uno de ellos es el ex bético Álvaro Vadillo, al que se enfrentó en numerosas ocasiones en las categorías inferiores del Córdoba y Betis, además de coincidir en varias selecciones autonómicas. Además, el delantero cordobés coincidió en tiempos pasados con Adrián Castellano Cobacho, lateral del filial rojiblanco, con el que compartió vestuario en el equipo benjamín del Córdoba: "Esto son las vueltas que da el fútbol y esto es muy bonito". Además, Fede Vico ha sido compañero de Joselu en el Lugo y el Córdoba.

Fede Vico ya conoce al entrenador del Granada, Diego Martínez, con el que ya ha tenido la oportunidad de dialogar un poco, tal como reconoció el propio futbolista, que concluyó su presentación asegurando que está "muy contento" por su fichaje, ya que "el Granada es un gran club". Además, Vico afirmó que su procedencia es un motivo más para su llegada al club rojiblanco. "Soy andaluz y la verdad es que mejor que en mi tierra no voy a estar en ningún sitio", aseguró el futbolista que desde hoy ya trabajará con su nuevo equipo.