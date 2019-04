David Tenorio: "Al equipo le falta un triunfo, pero creo que va a llegar"

El técnico granadino del primer filial rojiblanco reconoció a la finalización del encuentro que el punto sumado frente a El Ejido 2012 “sabe a muy poco”. “Hemos dado una sensación de ambición hasta cuando nos hemos quedado con diez jugadores, donde hemos creado ocasiones de gol”, argumentó. En este sentido, Tenorio no quiso poner excusas ni paños calientes a la situación que vive su equipo, en promoción de descenso: “Hay que ser positivos y no buscar excusas. Este equipo donde juegue tiene que ganar y lo demás son excusas”. “No me da ningún miedo la situación y vamos a tener esperanzas de salvación hasta el final. Al equipo le falta un triunfo, que ha merecido en estas dos jornadas, y estoy convencido de que llegará”, agregó. Siguiendo sobre el desarrollo del choque frente a un rival directo como los almerienses, el granadino no escondió que quizás sin la expulsión de Neva en la segunda mitad “los cambios hubieran sido distintos”. “La expulsión y la lesión de Yael nos ha cambiado el plan que teníamos previsto, pero aún así hemos querido ser ambiciosos y nos la hemos jugado”, finalizó.