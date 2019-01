Planta y saber estar, pero sin gol

Como ante el Albacete en el último partido en Los Cármenes, falló la definición. El Granada CF mejoró sus prestaciones en el Ramón de Carranza, pese a la falta de argumentos en algunos aspectos del juego (como la ausencia de un enlace claro con la delantera con la presencia de Fede Vico); y volvió a mostrarse seguro, con planta y con bastante superioridad pese a jugar como visitante, algo que ya demostró anteriormente en escenarios importantes en la categoría como La Rosaleda. Sin embargo, el equipo volvió a perdonar en las ocasiones más importantes ante la meta rival. Ni Adrián Ramos con un tiro cruzado, ni Vadillo con un remate de cabeza (ambas en la primera mitad), ni tampoco Montoro en la segunda pudieron sorprender al equipo de Cervera.

Variación, en singular

Diego Martínez sólo introdujo la novedad de Adrián Ramos en punta de lanza por Rodri. Y hablamos de solamente porque el gallego no recuperó completamente a Puertas, quien estaba disponible después de cumplir sanción en el primer partido del año frente al Albacete. El almeriense sigue siendo el máximo goleador rojiblanco de la temporada, pero Vico ha mejorado sus prestaciones por delante del centro del campo (no ayer precisamente), así como Pozo y Vadillo en ambas bandas. El técnico volvió a tocar su sistema hasta en tres ocasiones a lo largo del encuentro (uno con cada sustitución), terminando por reforzar el centro del campo ante el temor de la última reacción gaditana.

Ritmo superior

Los rojiblancos le metieron intensidad en ataque cuando propusieron, algo que ocurrió en distintas fases de las dos mitades. El Cádiz mostró lo que sabe y lo que acostumbra. El Granada apenas se dejó atrapar y supo hacerse con el control del partido. Montoro y San Emeterio mostrando su habitual nivel alto, mientras que Vadillo, pese a su desconexión defensiva en la primera mitad, aportó en ataque el toque y combinación que no pudo ofrecer Vico. La apuesta nuevamente por Pozo en banda, buscando abrir el campo ante un equipo muy cerrado, no salió como esperaba. El sevillano fue de más a menos, desapareciendo, quizás también al haberse desfondado en tareas defensivas.

Puntería

Con el mercado de invierno abierto, los rojiblancos sigue teniendo déficit goleador entre sus delanteros. Adrián Ramos y Rodri coincidieron sobre el césped durante más de quince minutos, sin suerte, ambos. La segunda línea tampoco se mostró inspirada. Puertas, hasta ahora máximo realizador rojiblanco, no contó con ninguna opción de cara a portería. En la segunda mitad los nazaríes no disfrutaron de las opciones de la primera, ya que el partido no estuvo tan abierto.

Sistemas

Desde el banquillo se pasó de las opciones de abrir el campo ante un Cádiz cerrado (con Pozo y Vadillo en las alas) a terminar con Puertas, Vico y Montoro por detrás, para acompañar a la única referencia en la delantera: Rodri. Es decir, un equipo con más toque, pero menos profundidad. Es verdad que al final Martínez buscó reforzar el centro del campo con la entrada de Nico Aguirre para acompañar a San Emeterio, algo que ya hemos visto sobre todo lejos de Los Cármenes con resultado favorable.

Quini

Sin dejar fuera el destacado encuentro realizado por futbolistas como Germán, Montoro o San Emeterio; Quini realizó una gran labor en el apartado defensivo y también ofensivo. En la primera mitad el cordobés colaboró sobre todo doblando a Vadillo y Pozo en tareas de ataque. Pisó línea de fondo en multitud de oportunidades y puso centros con su pierna izquierda como si fuera su pierna natural. En la segunda se centró mucho más en controlar el posible peligro a la contra del Cádiz, sin dejar de pensar en arrancar para apoyar la salida de su equipo. Quini ha cerrado el agujero dejado en la plantilla con las bajas por lesiones de Álex Martínez y Adri Castellano.

Frío

Las imágenes dejaron a las claras las bajas temperaturas que azotaron Cádiz a la hora del partido. Los aficionados desplazados desde Granada debieron sentirse como en el propio estadio de Los Cármenes, donde la temperatura acostumbra a ser bastante fría en estas fechas del año. Con esa misma sensación se deberían de marchar los aficionados gaditanos, que apenas disfrutaron de claras oportunidades sobre la meta de Rui Silva, además de no ver a su equipo ser superior al líder de la Liga 1|2|3.