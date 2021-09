El Hércules, primer rival del Recreativo Granada en el estreno de la nueva temporada

El Recreativo Granada arrancará este sábado su temporada en la Segunda RFEF visitando a un histórico del fútbol español, el Hércules de Alicante (20:00 horas). El filial rojiblanco, que cuenta con una plantilla con ocho fichajes más otros que estaban cedidos y han regresado a la entidad, además de los juveniles que suben del División de Honor, espera dar la sorpresa en el Estadio José Rico Pérez.

Para la cita, Rubén Torrecilla tendrá las bajas de Pepe y Joshua, ambos lesionados, pero cuenta con un plantel amplio pues el resto de componentes están disponibles. Enfrente, se verá las caras con uno de los equipos favoritos del Grupo V que cuenta en sus filas con futbolistas de mucha calidad, como los ex rojiblancos Jesús Fernández, Álex Martínez o Pedro Sánchez, además de Aketxe o Acuña, que está lesionado. Una plantilla “diseñada para ascender por masa social, club e historia”, apunta el míster rojiblanco, que avanza que la intención de su equipo es viajar a Alicante “a faltarle el respeto futbolísticamente al rival y ponerle las cosas muy difíciles”.

"Atrevido"

Y es que Torrecilla considera que “querrán agradar a su público en el primer partido de liga pero quiero que se vea a un filial atrevido, que presione hacia adelante y si podemos tener el balón, mucho mejor”. No obstante, es consciente que no será fácil porque “seguro que nos han estudiado a la perfección. Ellos compiten muy bien y presionan alto, por lo que me espero un partido bonito. Esperemos aguantar y físicamente pasarles por encima en la recta final del encuentro”.

La plantilla

La plantilla del Recreativo está integrada por Ángel, Pepe, Torrente, Brau, Sergio Barcia, Echu y Dani Plomer que continúan de la pasada temporada. A ellos se les han sumado Adrián Cova y Bryan Zaragoza (El Ejido), Leo Sepúlveda (Salamanca), Virgil Theresin (Cultural Leonesa), Martín Solar (Racing Santander), Cheikh (Oviedo Vetusta), Mario Da Costa y Eu (Atlético Malagueño), Youness Lachhab (Real Murcia), Butzke (Haro), Cristian (Atzeneta) así como Raúl Martínez, Mario González, Carlos León, Raúl Castro, Diego y Joshua (Granada CF juvenil).

Como ayudantes, Torrecilla contará con Diego Mainz como segundo entrenador; Alejandro Gutiérrez será el preparador físico; Rafa Avilés el entrenador de porteros; el analista será Iván Santana; los fisioterapeutas Alberto Cruz y José Miguel Funes; Manu Dimas ocupará la función de readaptador; Paco Morales será el delegado de equipo y José Quiles el de campo.