El radar del Granada se amplía al otro lado del charco

El Granada sigue oteando el mercado a la espera de que se cierre la venta del club, que no debe de demorarse más allá del final de esta semana o principios de la que viene.

Es habitual que hasta que no se alcance julio no empiece la vorágine de movimientos con más fuerza, ya que los contratos de los jugadores duran hasta el 30 de junio y la prudencia y la caballerosidad invitan a no anunciar la vinculación con otro club hasta entonces.

El Granada es un actor más de este melodrama veraniego de fichajes, con el añadido de que hay un par de factores intrínsecos que hacen bastante comprensible que el club rojiblanco ni se hayan producido movimientos ni tenga pinta de que los va a haber a corto plazo.

Hace semanas, algunos medios mexicanos revelaron que Cruz Azul podría aceptar una oferta entorno a los tres millones de euros y guardarse un porcentaje de una futura venta del jugador.

Mercado de LATAM

No obstante, el club, con Nico Rodríguez y Dani Carmona como cabezas visibles de la dirección deportiva, continúa trabajando de manera constante para dejar sellados algunos acuerdos a tenor de lo que ocurra con el posible traspaso de poderes del club.

Tal y como apunta el periodista alemán Dominik Schneider, el cuadro granadino estaría muy interesado en hacerse con los servicios de la perla del Cruz Azul, que está temporada ha disputado 31 encuentros con el conjunto mexicano, en los que ha sido capaz de sumar cuatro dianas y cinco pases de gol. Ese no es otro que Rodrigo Huescas.

El atacante mexicano ha despertado el interés de equipos como el PSV holandés o el Bayer Leverkusen alemán que actualmente dirige Xabi Alonso, aunque la influencia de Fassi podría decantar la balanza del lado rojiblanco, siempre y cuando la venta del club se termine realizando, algo que con el paso de los días se va complicando debido a que Mountain Stars Sports Group no quiere hacerse cargo del obstáculo por la operación Líbero y la deuda de DDMC con el anterior propietario, el italiano Gino Pozzo.

Joven promesa

Es el único mexicano que aparece en el listado mundial de los 200 futbolistas jóvenes más prometedores del Observatorio del Fútbol CIES. El juvenil aparece en una lista en la que surgen nombres como el de Gavi, Jude Bellingham y Marcos Leonardo, entre otros.

Además, sus buenas actuaciones llamaron la atención del FC Porto, equipo al que pudo llegar gratis al finalizar su contrato; no obstante, el canterano decidió renovar con el club celeste.

Y en España...

Tal y como pudo saber Granada Hoy, el club sigue tanteando opciones como la del lateral gaditano Iza Carcelén, quien ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Granada, que ya conoce las pretensiones del portuense y a día de hoy es el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, no es el único. Otro de los futbolistas por los que se habría interesado el Granada es Álvaro Aguado, centrocampista que pertenecía a la disciplina del Real Valladolid.

Álvaro Aguado supo hace semanas que no iba a seguir como jugador del Real Valladolid, aunque él tampoco estaba muy predispuesto a ello. El futbolista cierra así una etapa de cinco años en Valladolid que le ha deparado una alegría, como fue el ascenso en 2022 con José Rojo 'Pacheta' en el banquillo, y una gran decepción, este último descenso con Paulo Pezzolano en 2023.

El mejor posicionado para hacerse con sus servicios es el Getafe de José Bordalás, pero en las últimas horas, tanto Granada como Rayo Vallecano se han unido a la puja por el mediocampista de Jaén.