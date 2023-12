Bellingham es duda ante el Granada y Ancelotti podría reservarlo para próximas citas

El centrocampista inglés el Real Madrid Jude Bellingham no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la última sesión del Real Madrid antes de medirse al Granada CF este sábado, cita para la que es duda tras realizar una suave carrera continua en solitario sobre el césped antes de retirarse al interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva en Valdebebas.

Las ocho bajas que sufre Carlo Ancelotti para el duelo liguero ante el conjunto de Alexander Medina pueden ampliarse a nueve. Bellingham, que arrastra molestias en el hombro izquierdo y se torció un tobillo en el último partido, el miércoles ante el Nápoles en la Liga de Campeones, trabajó este viernes al margen del grupo.

El inglés saltó minutos más tarde al campo de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, acompañado de un preparador físico. Sonriente y bromista, apenas realizó cinco minutos de una suave carrera antes de regresar al interior de las instalaciones.

Bromeó con Fede Valverde cuando se cruzó con los compañeros que realizaban el calentamiento previo al entrenamiento, y sonriendo abandonó una sesión en la que el turco Arda Güler también se ejercitaba al margen, realizando carrera continua en solitario.

No obstante, Ancelottu declaró que "está para jugar", confirmó en su comparecencia el técnico madridista. "No tiene ningún problema, está un poco cansado y ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto para que no empeore, pero mañana podrá jugar el partido", añadió.

Ancelotti sufre las bajas de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga, Eder Militao, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Güler y Vinícius Junior.