El Granada CF visita San Sebastián con el objetivo de competir y repetir sensaciones

En una semana en la que la entidad ha estado más pendiente de salidas y llegadas de jugadores, el Granada CF afronta este sábado un desplazamiento muy complicado en la cuarta jornada de competición en Primera División. Los de Paco López se miden a la Real Sociedad, un equipo de Champions que tras el sorteo celebrado el pasado jueves se medirá al Benfica, Inter y Salzburgo.

Con la confianza de los tres puntos logrados ante el Real Mallorca que permitieron salir de la zona baja de la clasificación, los rojiblancos afrontan la cita con la principal novedad de Lucas Boyé, el fichaje estrella del mercado veraniego que está disponible y que tanta falta hace. Además, el técnico de Silla recupera a Antonio Puertas tras cumplir el partido de sanción con el que fue castigado por el Comité de Competición tras ser expulsado injustamente ante el Rayo Vallecano. Por su parte Gonzalo Villar, también aquejado de problemas musculares durante las dos últimas semanas, ya está disponible tras completar la última sesión de entrenamiento.

Bajas

No obstante, no todo iban a ser buenas noticias para el cuerpo técnico pues al margen de la salida de Alberto Soro al Vizela portugués, no podrá contar una semana más con Jesús Vallejo, que sufre una rotura fibrilar en el isquiosural izquierdo. A ellos se les sumará Raúl Torrente, que ya se ha recuperado de su lesión pero al que aún le falta mucho ritmo de competición de ahí que haya viajado Miki Bosch.

El técnico de Silla le dará minutos al nuevo fichaje rojiblanco

Con todo, el once podría presentar novedades sobre todo si el míster valenciano decide darle la oportunidad de inicio a Boyé, que viene de hacer la pretemporada con el Elche y, pese a jugar tan sólo media hora en la última jornada en Segunda División por un problema en el aductor, jugó en el cuadro ilicitano dos partidos completos frente al Racing de Ferrol y el Eibar, rival este último ante el que anotó un tanto. Tan sólo ha realizado dos entrenamientos pero no está fuera de forma.

Si finalmente entra en el equipo el ariete argentino, podría salir del mismo José Callejón pues Uzuni y Bryan Zaragoza son fijos y Melendo cuenta con la confianza de Paco López para darle continuidad al juego desde la media punta, partiendo de una banda para ser el enlace entre la medular, que estará compuesta una jornada más por Gerard Gumbau y Sergio Ruiz, y la zona atacante.

Pocos cambios atrás

Atrás, tampoco se prevén cambios y lo normal es que Raúl Fernández siga ocupando el arco. El guardameta vasco encajó dos goles pero fue decisivo en la recta final del choque ante el Mallorca con dos paradas ante Larin que pudo, como mínimo, costar el empate ante los de Javier Aguirre. En la zaga tampoco habrá modificaciones. Los laterales serán para Ricard y Carlos Neva mientras que el centro de la defensa lo volverán a ocupar Miguel Rubio e Ignasi Miquel.

El rival

Enfrente, el Granada CF tendrá a un rival que no ha comenzado bien la temporada y, de hecho, aún no conoce la victoria...pero tampoco la derrota. Los de Imanol Alguacil, que desde que se hizo cargo de la dirección técnica del equipo txuri urdin ha convertido a la Real en unas de las escuadras que mejor fútbol practica de Primera División, suman tres empates en otras tantas jornadas. Clasificado para jugar la Champions League esta campaña, cuenta con una gran base de canteranos a los que Imanol le ha dado plena confianza junto a futbolistas atrevidos, con calidad y con un perfil muy concreto.

La lesión de David Silva, ya retirado, trastocó los planes de la entidad donostiarra

La lesión en pretemporada de David Silva, que se rompió el ligamento cruzado durante un entrenamiento, hizo que el talentoso jugador canario tomara la decisión, a sus 37 años, de retirarse y eso condicionó la planificación de la entidad de San Sebastián. Imanol ha logrado mantener la base de las últimas temporadas y a la espera de la puesta en forma de Oyarzabal y Sadiq, está contando con el exrojiblanco Carlos Fernández como hombre referencia.

La estrella

No obstante, su hombre más decisivo en este arranque liguero está siendo el japonés Takefusa Kubo desde la media punta. El nipón es un jugador desequilibrante que cuenta con total libertad y que ya ha marcado un gol. Sobre Kubo, a pesar de que sólo se ejercitó con el equipo ayer, Imanol aseguró que "está para jugar de inicio porque anda bien físicamente y ha hecho trabajo alternativo". Ha sido nombrado tres veces esta temporada como el MVP de los partidos, algo que no satisface a su entrenador que le exige todavía más a su futbolista del que afirmó que "podría llevar cuatro goles y cuatro asistencias porque las ha tenido muy claras".

En la presente campaña, el cuadro vasco ha incorporado en este mercado veraniego al ruso Arsen Zakharyan, el escocés Kieran Tierney, al lateral de Malí Hamari Traoré que está sorprendiendo, al delantero luso André Silva y ayer a Odriozola procedente del Real Madrid.

El choque, que dará comienzo a las 14:00 horas, será dirigido por el colegiado gallego Iglesias Villanueva que estará ayudado en el VAR por el aragonés Jaime Latre.