El Granada involuciona ante el Zaragoza y suma su segunda derrota seguida

El Granada CF cosechó la segunda derrota consecutiva fuera de casa tras caer por la mínima ante el Real Zaragoza (1-0) en un partido en el que apenas generó peligro ante el arco maño pese a todo el arsenal ofensivo con el que cuenta. La imagen del cuadro rojiblanco distó mucho de ser un equipo que pelea por ascender de manera directa a LaLiga Santander.

Paco López apostó por dominar el balón desde el arranque y que su equipo no se viera sorprendido por el rival como en Gijón. Para ello, ordenó el centro del campo que muchos deseaban. Dejó en el banquillo a Bodiger y dio entrada a Víctor Meseguer que junto a Pol Lozano y Melendo formó un triángulo de ‘jugones’ a los que se les unió Alberto Perea. El objetivo era tener el balón y se consiguió. Sin embargo, el fútbol son dos facetas y atrás el cuadro rojiblanco dejó mucho que desear al margen de carecer de profundidad.

Llegadas

El primer acercamiento del choque llegó a los siete minutos con un centro de Giuliano Simeone al que no llegó Iván Azón. La respuesta no tardó en llegar por bando visitante y Quini, tras un rechace de Jair, lo intentó con un chut raso pero su intento lo detuvo Cristian Álvarez. Esa fue la oportunidad más clara de los granadinistas en los primeros 45 minutos. Todo lo contrario que el cuadro de Fran Escribá, que no necesitó tener el balón para hacer daño.

Clarísima ocasión

Los maños se pudieron adelantar en el marcador en el 9’ en una clarísima ocasión que no logró materializar Iván Azón. Bermejo se adelantó a Carlos Neva y centró para el ‘9’ zaragocista, que estaba dispuesto en boca de gol para anotar pero un leve toque de Víctor Díaz desvió el cuero y el ariete local no logró rematar como hubiera querido sobre la línea de gol y con todo a su favor.

Los rojiblancos generaron muy poco peligro en ataque

El Zaragoza llegó con mucha claridad, demasiada, al área de Raúl Fernández. Y eso que Pol Lozano se afanó en cortar, con faltas tácticas, varias acciones peligrosas del cuadro zaragozano. Costó correr hacia atrás tras pérdida, y eso lo aprovechó su rival para generar peligro. Francho, desde casi el centro del campo, y Azón a la contra con un remate desde la frontal que rebotó en Ignasi Miquel, fueron los ‘uys’ que se escuchaban en la grada ante un Granada CF que apenas asustó a Cristian Álvarez.

Sin profundidad

La posesión no era suficiente para llegar al área contraria. Y eso lo terminó por aprovechar el Zaragoza, que a nueve minutos del descenso abrió el marcador. Su autor fue Fran Gámez, que remató con el exterior de su bota derecha lejos de Raúl Fernández. La acción vino precedida de un mal balance defensivo, con Meseguer demostrando que la velocidad no es su principal arma, y un taconazo de Bermejo de mucha clase.

Y es que a la contra el equipo de Escribá se sintió muy cómodo y encima enfrente tuvo a un grupo de jugadores que defensivamente dejaron mucho que desear, dando demasiados espacios a los contrarios. Un ejemplo claro llegó en el minuto 40 cuando Giuliano Simeone recibió en línea de tres cuartos, se giró cómodamente y avanzó hacia el arco rojiblanco sin que nadie le encimara.

Misma tónica

Sin duda, había muchas cosas por mejorar tras el paso por vestuarios. Sin cambios, la dinámica cambió poco. A los 48’ y tras una contra, Bebé tuvo una gran ocasión pero su disparo desde la frontal no encontró portería. La respuesta fue de Quini fruto de una gran combinación colectiva pero su chut salió demasiado cruzado. El 2-0 pudo llegar en un saque de esquina botado por Bebé que remató con la testa Lluís López tras superar fácilmente la marca de Meseguer, y sólo en el borde del área chica, conectó un cabezazo que se encontró Raúl Fernández que, una vez más, mantuvo vivo a su equipo.

El lateral Quini fue el jugador más peligroso del Granada CF

Más que el empate, la sensación era que estaba más cerca que el Real Zaragoza ampliara su ventaja. Al juego rojiblanco le faltaba una marcha más, al margen de crear incertidumbre a la defensa local. De nuevo Quini, con un remate con la zurda desde fuera del área que se estrelló en el larguero, lo volvió a intentar pero fue una acción aislada. Paco López movió ficha y dio entrada a Callejón y Bryan Zaragoza por Weissman, que sigue desaparecido, y Pol Lozano.

El canterano puso a prueba a Cristian Álvarez tras eludir a un rival. El malagueño ofreció el desborde que falta hacía. Pero los maños no cesaron y, sobre todo a balón parado, hicieron daño. En el 67’ reclamaron penalti por manos de Carlos Neva que el colegiado no estimó aunque pareció claro a tenor de lo que se pita en el fútbol de hoy. Salvo los disparos de Quini, poco más ofrecieron en ataque los rojiblancos.

Cambios

El técnico valenciano metió a Famara Diédhiou y Soro acumulando hombres de ataque pero fue Simeone, en el 81’, el que pudo hacer el segundo pero de nuevo Raúl Fernández evitó el tanto. Con escasas ideas, y un once con tres centrales, Perea junto a Meseguer en la sala de máquinas, los carriles para Soro y Bryan y tres arriba, el de Silla se lo jugó el todo por el todo.

Pero por mucho que puso todo su arsenal ofensivo, el Granada CF siguió sin crear peligro, plano y ofreciendo una imagen de equipo sin recursos cuando juega fuera de casa. Ese que se tiró once jornadas sin ganar lejos de Los Cármenes. Y lo peor es que ha retrocedido en una fase de la temporada determinante. Y el sábado llega Las Palmas.