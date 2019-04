Cuando alcanzas las 30 llegadas al área rival y no logras sacar nada positivo del encuentro es que has dado más de lo que has recibido. El Granada CF no pudo sumar nada del Molinón, campo maldito para los nazaríes, pese a no desesperarse en casi ningún momento al seguir apostando por su estilo ofensivo y de posesión frente a un equipo con sus propias ideas claras: la de mantener su puerta a cero y hacer valer la fortuna del gol que se encontraron en el arranque del choque.

Sin tocarla

Fue lo que se encontró el Granada CF nada más saltar al Molinón: un gol en contra. Porque los de Diego Martínez no pudieron ni tocar la pelota (ni hacer el intento) durante los poco más de diez segundos que los asturianos tardaron en adelantarse en el marcador. Bajo el juego que les ha aupado a mantener sus opciones de ascenso (pelotazo que ya la bajo yo y te la pongo en el área pequeña para que remates), los locales encontraron el camino del gol y les abrió la gran oportunidad de tener muy de cara el resto del encuentro.

Dos estilos

Con el mismo once que se impuso al Málaga seis días antes en el derbi, los nazaríes trataron de enderezar en la primera mitad una situación complicada de inicio, pero sin perder sus raíces (al menos de la temporada). El toque, la posesión, el juego ofensivo y Montoro fueron las claves, pero también faltó de lo que últimamente se adolece: gol. Con hasta 18 llegadas al área en la primera mitad, los ayer de gris y rosa no lograron hacer que Mariño interviniera en más de cuatro ocasiones en los primeros 45 minutos. El rival, por su parte, también lo tenía claro. Un estilo totalmente opuesto, basado en la concentración defensiva y en balones más que directos hacia la cabeza de Alegría para que se las bajara a Djurdjevic, que se peleó hasta con su sombra.

Cambio de dirección

La que tomó la fortuna, después de que en la anterior jornada la tuvieran de cara a los cinco minutos con el tanto de Antonio Puertas. Ayer les dio la espalda, lo que les hizo tener que remar a contracorriente durante 89 minutos. Muchas llegadas, un remate al larguero, una manopla (que aún no se sabe de dónde salió) de Mariño a tiro de Puertas en la segunda mitad y un Germán que terminó como delantero centro junto a Adrián Ramos y a Rodri, quienes siguen aciagos de cara a portería...y es cuando más se les necesita.

Imanes

El juego aéreo y directo de la primera mitad del Sporting hizo mucho daño a la defensa del Granada. No sólo por el gol (o sí, que puso muy nerviosa a los zagueros durante minutos), los locales parecieron tener un imán para ser capaces de bajar todos los balones directos desde su portería o línea defensiva. Álex Alegría fue el encargado de ello y lo hizo a la perfección. Participó en el gol y una gran cantidad de acciones muy similares, sobre todo durante los primeros 45 minutos. La defensa del Granada volvió a sufrir ante una línea de dos delanteros rivales, algo que ya había ocurrido a lo largo de la temporada.

Vadillo

Repitió espacio en el banco por segunda vez esta temporada y de manera consecutiva. Deja a las claras el porque. No mejoró las prestaciones de sus compañeros en la zona (en éste caso sustituyó a Ojeda) y no generó pegado a la cal ninguna clara opción para su equipo. Su cambio fue el primero con muchos minutos para tratar de reaccionar, pero ahí desde el banquillo no se probó a cambiar el dibujo, algo que sí llegaría posteriormente con la sustitución de Rodri por Fede Vico.

Con dos, peor

Toda la fuerza que el equipo demostró en la primera mitad y buena parte de la segunda con la llegada de la segunda línea se perdió al variar a doble referencia en ataque. El equipo fue mucho más reconocido por el rival, perdiendo parte de la sorpresa que le otorga la llegada con toque. Por último y con poco tiempo para reaccionar, Pozo fue el tercer cambio, sacrificando a un jugador del centro del campo, intentado tirar definitivamente con dos hombres claros por banda para poner balones, algo que apenas ocurrió.

Ya no son los mejores

Tres salidas consecutivas sin victoria (un empate y dos derrotas) han hecho que el equipo haya dejado de ser el mejor foráneo de la competición. Los rivales muerden, necesitan los puntos y más los de casa, por lo que el Granada cada vez se encuentra a equipos con más hambre a los que cuesta clavarle el diente y sorprender. En Semana Santa toca subir al norte. Luego será otro campo complicado. Que cambie la racha.