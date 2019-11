Dos nuevas piezas para el filial del Granada

La victoria del filial del Granada CF ante el Recreativo de Huelva, además de suponer tres importantes puntos, lograr el primer triunfo a domicilio y respirar algo más en la tabla, supuso el debut de dos nuevos jugadores en el conjunto de David Tenorio. Se trata del guardameta georgiano Luka Gugeshasvili y del jienense procedente del juvenil Pepe.

Buena actuación

Dos piezas más que no desentonaron y que permite al técnico rojiblanco contar con más efectivos para la causa que no es otra que tratar de lograr la permanencia en el Grupo IV de Segunda División B. Gugeshasvili aprovechó que Unai Etxeberria fue convocado con el primer equipo aunque finalmente no se sentó en el banquillo ante la Real Sociedad para gozar de sus primeros minutos. El espigado arquero cuajó una gran actuación y pese a encajar un tanto al cuarto de hora de partido tras un disparo cruzado desde la frontal que supuso el empate de los onubenses, se mostró muy seguro bajo el arco y sobre todo en las salidas por alto aunque en una de ellas no estuvo del todo acertado.

Por su parte, el jienense Pepe, que llegó al juvenil del Granada CF procedente de la cantera del Real Jaén, actuó de lateral derecho ante la lesión de Garrido y la decisión del técnico de no jugar de inicio con el portugués Tavares. Una posición que le está dando muchos problemas a Tenorio, que ya ha probado en dicha posición hasta cuatro futbolistas: el citado Pepe, Montoro, Tavares y Espínola. La amarilla que vio en el minuto 68 le condicionó en la recta final y de hecho estuvo a punto de ser expulsado, por lo que desde el banquillo se optó por sustituirle a un cuarto de hora del final.

Dos sin debutar

De la plantilla con la que cuenta Tenorio, tan sólo quedan por debutar el medio centro sevillano Jaime Garijo y el defensor Garrido, al margen de Arnau, que tercera portero que suele actuar con el Huétor Vega y Guille Tarazona, ambos han sido convocados en alguna que otra ocasión pero aún no han gozado de minutos.

Puede ver los goles del partido ante el Decano en el siguiente vídeo: