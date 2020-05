El Recreativo Granada seguirá un año más en Segunda División B. Tras un año con muchas dificultades a nivel deportivo, aunque justo antes del parón se encontraba en el mejor momento de la temporada, la decisión de la Federación Española de Fútbol de cancelar el fútbol no profesional y continuar adelante con su propuesta de jugar un play off exprés de ascenso entre los cuatro primeros clasificados de los grupos de ambos categorías, lleva como efecto colateral que no haya descensos. Y es ahí donde el filial rojiblanco se ha visto beneficiado.

Por tanto, el segundo equipo del Granada CF jugará un año más (serían ocho de manera consecutiva) en la tercera categoría del fútbol español que, no obstante, verá ampliada el número de equipos. En un comunicado oficial, el ente federativo anunció que la Segunda División B contará para la campaña 2020-2021 con 100 equipos que se dividirán en cinco grupos en lugar de los cuatro actuales.

Esfuerzo

Una buena noticia, sin duda, para el conjunto de David Tenorio sobre todo porque la entidad nazarí hizo un gran esfuerzo para reforzar al equipo en el mercado invernal con la llegada de hasta cinco futbolistas con experiencia, en especial cuatro de ellos mayores de 23 años (Migue García, Nuha Marong, Sergio Parla y Joao Costa), además de Dani Villa. La dirección deportiva acertó y el cuadro rojiblanco estaba sacando la cabeza pero cuando llegó el parón de la competición seguía ocupando puesto de descenso. Por tanto, la decisión de la Federación Española ha sido aplaudida a nivel de club aunque los futbolistas querían terminar el trabajo que habían iniciado en el terreno de juego.

Sin ascenso

Pero no todo fueron buenas noticias en la entidad presidida por Jiang Lizhang, pues el cuadro femenino, que estaba peleando por el ascenso junto al Santa Teresa extremeño, seguirá un año más en la Liga Reto Iberdrola. Las de Roberto Valverde dependían de sí mismas para ascender de manera directa pues entre los partidos que le restaban, tenía que medirse al cuadro pacense, pero la decisión de la RFEF, que ha determinado que los ascensos de a la Primera femenina sigan la normativa aprobada al inicio de la competición le perjudica. Ésta señalaba que los dos primeros clasificados de cada grupo ascendían de manera directa de tal forma que tanto el Eibar, en el Grupo Norte, como el citado Santa Teresa en el Sur, son ya equipos de la Liga Iberdrola.

Como era de esperar, la decisión no sentó bien a las jugadoras rojiblancas, que llenaron sus redes sociales de mensajes de ánimo pese a la decepción. Incluso, el Granada CF lanzó un mensaje de apoyo a sus futbolistas en que les reconocía el “enorme esfuerzo y el espíritu de lucha que ha mostrado el Granada CF femenino durante esta temporada”, a las que definió como unas “inmejorables embajadoras de nuestro ADN”.

El Motril peleará en un ‘play off’ exprés ante El Ejido y si gana jugaría ante Jaén o Linares

Menos traumático ha sido el final de campaña para el cuadro de División de Honor juvenil, categoría que también queda cancelada, algo que era un secreto a voces. En este caso, tampoco habrá descensos y no se disputará ni la Copa de Campeones, por el riesgo importante para la salud de jugadores en muchos casos menores de edad, ni la Copa del Rey, proclamándose campeones a los primeros clasificados de cada grupo. Otra de los novedades es que en la temporada 2020-2021 seguirá la categoría integrada por siete grupos pero de 20 a 22 equipos y divididos en subgrupos.

Tercera División

Por lo que se refiere a la Tercera División y a los equipos granadinos en particular, al margen de salvarse todos, el CF Motril peleará por ascender a Segunda División B. En una primera eliminatoria el conjunto de José Manuel García se medirá, a partido único, al CD Ejido. De pasar, se debería enfrentar al ganador del Linares-Real Jaén. En estas eliminatorias no vale el empate por lo que en caso de darse, el equipo beneficiado sería el mejor clasificado en la liga regular. Se tratará, por tanto, de un play off exprés en una sede que determinará la Federación Andaluza de Fútbol y que tendrá una duración de dos fines de semanas consecutivos y, por supuesto, sin afluencia de público.