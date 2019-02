El Recreativo quiere volver a sonreír

Con tres puntos de 27 posibles, al Recreativo Granada no le queda otra que ganar este sábado si no quiere meterse de lleno en la zona de descenso. Los de Pedro Morilla vienen de sumar tres empates de manera consecutiva y el último en uno de los campos más difíciles de la categoría como es el Álvarez Claro de Melilla. Lo hicieron sometiendo por momentos a su rival y mejorando su juego sobre todo a nivel ofensivo.

El gol

Pero la asignatura pendiente del filial es el gol. Ha marcado dos tantos en las últimas nueve citas y así es imposible ganar. Además, en casa no está nada cómodo y es el segundo peor equipo de la categoría tras el Atlético Malagueño. Sin embargo, las sensaciones en el seno del club granadinista son positivas. Y ante el Sevilla Atlético quiere corroborarlas. A la Ciudad Deportiva de la carretera de Alfacar llega el conjunto hispalense que también tiene problemas en la tabla clasificatoria.

Un punto más tiene el 'Recre', el mismo que sobre el descenso, por lo que no sacar la victoria se complicaría mucho la situación para los cachorros rojiblancos. El hecho de no jugar el primer equipo hará que el técnico pueda contar con jugadores como Alberto Lejárraga que no viajó a Melilla, así como Carlos Neva o Juancho que ya han vuelto a la dinámica del segundo equipo pese a que entrenan con los de Diego Martínez habitualmente.

Ausencias y regresos

Una semana más, Pedro Morilla tendrá bajas. Sancionado se encuentra Yael Ballesteros que vio la quinta cartulina en tierras norteafricanas. Además, Paco Torres y Marín, los habituales laterales derechos, se encuentran lesionados. En Melilla debutó Álvaro Espínola pero esta semana ha sufrido un esguince por lo que Eliseo será en principio el que juegue en el flanco diestro. Pero no todo son malas noticias pues Isi ya está casi al 100% y podría entrar en convocatoria aunque para acompañar a Andrés en el eje en sustitución de Yael el que más opciones tiene es el granadino Cambil.

Los rojiblancos suman nueve partidos sin ganar

El ataque es toda incógnita pues el entrenador sevillano del 'Recre' tienen donde elegir aunque Juancho y Ontiveros serán fijos, por lo que serán los que ocupen las bandas los que se peleen para cubrir dos plazas fundamentales sobre todo teniendo a una referencia clara arriba como es Ontiveros.