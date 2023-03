Raúl Fernández, a un partido de renovar su compromiso con el Granada un año más

Si todo transcurre con normalidad, al término del encuentro que dispute el Granada CF el próximo domingo en Gijón ante el Sporting, habrá un jugador que se asegurará su presencia, a priori, en la plantilla de la próxima temporada en la entidad rojiblanca sea en Primera o en Segunda División.

Se trata de Raúl Fernández, el guardameta de vizcaíno que firmó este verano por una campaña más otra en caso de cumplir determinados objetivos de participación. En concreto, y es una práctica muy habitual en el mundo del fútbol, en su contrato su agente Pedro Bravo reflejó una cláusula por la que renovaría su vinculación en caso de jugar 45 minutos al menos durante 25 encuentros.

Sus números

Si se hace un repaso a sus números, el veterano portero de 35 años ha disputado un total de 26 encuentros de liga pero en no todos ha cumplido con esa cifra de minutos. En concreto, son dos los duelos que no le contabilizan. El primero fue en su redebut con la elástica rojiblanca, pues ya estuvo en una primera etapa el año del ascenso a Segunda División A en la temporada 2009-2010. Fue con motivo de la lesión de André Ferreira, ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Insular cuando contó con su primera participación. Pero tan sólo jugó 25 minutos.

El otro duelo que no cuenta para renovar fue ante el Leganés, en el que fue expulsado a los dos minutos. Por tanto, en los 24 encuentros restantes, que los ha jugado en su totalidad, cumple con el requisito que, salvo lesión, expulsión o enfermedad en tierras asturianas, completará para defender un año más la portería rojiblanca. No obstante, en el fútbol todo puede cambiar y se puede dar el caso de que no entre en los planes la próxima temporada, algo poco probable pues está ofreciendo un gran rendimiento y sus números así lo reflejan.

Récord

De hecho, se ha convertido en el portero del Granada CF que en toda la historia del club ha alcanzado antes los 25 partidos oficiales sin recibir ningún gol en contra, y en el único que lo ha logrado antes de los cincuenta encuentros jugados. Lo ha conseguido con 48 compromisos jugados, quince ellos esta campaña sin encajar ningún tanto en los, hasta el momento, 26 duelos diputados.