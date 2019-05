La victoria que logró el Recreativo Granada en Los Cármenes debe servirle a los máximos responsables de la entidad para que recapaciten de cara a la próxima temporada del filial rojiblanco, si finalmente logra mantener la categoría como dejó encarrilada tras el triunfo que los de David Tenorio cosecharon ante la Balompédica Linense. Porque el segundo equipo de la entidad debe jugar en una instalación donde el talento de los jugadores puede explotar más como quedó demostrado. Es cierto que esta campaña ha coincidido en muchas ocasiones con el primer equipo pero cuando no es así, es casi un delito no jugar en la instalación nazarí. En teoría las dimensiones son las mismas que en la Ciudad Deportiva pero el contexto no es igual ni el apoyo de la afición tampoco.

El ‘Recre’ sumó tres nuevos puntos en su ‘nueva’ instalación que sólo va a poder disfrutar un partido pues la semana que viene volverá al campo de la carretera de Alfacar para medirse al Recreativo de Huelva. Y lo hizo gracias a que, por fin, la fortuna le sonrío. Apenas dio tiempo a que los más de mil espectadores se ubicarán en el sector bajo del estadio del Zaidín cuando un balón en largo hacia Rubén Sánchez al que no llegó, terminó en el fondo de las mallas gracias a la inestimable colaboración del lateral zurdo de la Balona Pierre, que en su intento por ceder de cabeza a Javi Montoya alojó el cuero en el fondo de las mallas.

Tranquilidad

El tanto permitió quitarse la ansiedad al Recreativo, que dio un paso atrás para pertrecharse defensivamente y buscar los espacios que su rival iba a dejar. Sin embargo, con el paso de los minutos los nervios atenazaron a la zaga local, que tuvo muchas dudas para sacar el cuero jugado desde atrás. Claro que los visitantes no lo mejoraron pues la dupla de zagueros formada por Kibamba y Carrasco dio también muchas facilidades.

El tanto en propia puerta a los tres minutos cambió el guión por completo del choque para ambos equipos

Los de Jordi Roger se basaron en la velocidad del lojeño Gato para generar peligro y de sus botas pudo llegar en el 17’ el empate. El veloz extremo del conjunto gaditano ganó línea de fondo y su centro se paseó por toda la línea de gol sin que Carrasco ni ningún otro compañero lograra rematar.

No tardaron en responder los de Tenorio, que gozaron de una clarísima ocasión en las botas de Juancho tras una extraordinaria recuperación de Rubén Sánchez y un mejor taconazo que el colombiano no aprovechó en el mano a mano con Javi Montoya. A partir de ahí, el choque fue un ida y vuelta. Aunque lo mejor llegó con el golazo de Nacho Buil que comenzó a dejar encarrilado el duelo para los rojiblancos. El mediapunta, que con Tenorio ha vuelto a gozar de la confianza que necesita, recibió en línea de tres cuartos, se giró y soltó un latigazo a la escuadra ante el que Montoya no pudo hacer nada.

De ahí al descanso, un remate con la testa de Rubén y un nuevo taconazo del toledano para Buil que terminó junto al palo izquierdo del arquero gaditano, fueron las mejores acciones ofensivas de los de Tenorio que cuajaron una gran primera mitad cuando más lo necesitaba. Pudieron haber cerrado el choque pero no lo hicieron.

Segundo acto

El paso por vestuarios no les sentó del todo bien a los granadinistas que, no obstante, pudieron lograr el tercero a los seis minutos gracias a una acción individual de Andrés García pero se relajó en exceso y desaprovechó una gran ocasión. Poco a poco el Linense se fue arriba gracias, principalmente, a la entrada de Gastón que le dio otro aire al ataque ‘balono’.

En apenas dos minutos los de Roger reclamaron dos penaltis. Uno en el 56’ tras una falta sobre Gastón que el colegiado sacó fuera del área. Libre directo que ejecutó David Moreno raso y que encontró la respuesta de Alberto Lejárraga por partida doble pues el rechace le llegó a Pierre pero el madrileño respondió con solvencia. La segunda pena máxima que pidieron llegó en el 58’ en una acción sobre Pirulo con Fran Serrano que el central cordobés despejó a ras de césped.

En el segundo acto los locales gozaron de varias ocasiones claras ante un Linense que buscó la portería de Lejárraga

El Recreativo ya buscaba por entonces la contra de manera descarada y espacios tuvo para ello, pero no estuvo acertado en las oportunidades que tuvo. Hasta que llegó el tanto de la tranquilidad en el 61’ por medio de Rubén Sánchez, que logró así el premio al buen trabajo que realizó. Héctor sacó en largo para el ariete rojiblanco que realizó un gran control y disparó con la zurda salvando Montoya, pero el cuero le volvió a caer al ex del Sporting B que en segunda instancia no falló y fusiló al arquero.

Parecía que el duelo se había terminado y el filial quiso dormirlo moviendo el balón con criterio pero sin demasiada profundidad. Sin embargo, la entrada de Bakari reactivó a los gaditanos, que en los últimos diez minutos jugaron en campo contrario gozando de ocasiones. La primera llegó con una semichilena de Gastón que se marchó alto.

Reacción

Fue el anticipo del 3-1 que llegó a nueve minutos del final por medio de David Moreno a centro de Bakari. La sentencia pudo llegar en el 89’ si el asistente de Díaz Escudero no hubiese anulado un tanto a Juancho que recogió un rechace de Montoya a disparo de Ontiveros pero el juez de línea estimó que hubo fuera de juego.

Y en la última acción del choque, Bakari batió por segunda vez a Lejárraga. Se temían lo peor los aficionados rojiblancos pese a estar en el descuento porque el choque se le hizo muy largo al ‘Recre’, pero fue marcar y señalar el final del choque el colegiado para alivio de unos jugadores que tras dos victorias seguidas han dado un paso más en busca de una permanencia que está más cerca aunque aún no conseguida. El próximo domingo se despedirán de su afición en un duelo que será decisivo.