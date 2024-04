El último, y triste, reto del Granada CF

Cuando allá por el 29 de abril de 2017 el Granada CF descendió a Segunda División en San Sebastián ante la Real Sociedad a falta de tres jornadas para finalizar la competición, pocos podían pensar que hacer una temporada tan nefasta iba a ser imposible repetirla. Pero sí, ha sido posible. Aquel curso fue el primero de los actuales propietarios y fue descalabro. Sin embargo, como dijo Sophia Yang, “hacemos posible lo imposible”. Y nunca mejor dicho.

Transcurridas 30 jornadas de liga, los rojiblancos tan sólo cuentan con catorce puntos. Aquel equipo del curso 2016-2017 terminó con 20 tras concluir el calendario con sólo cuatro victorias, ocho derrotas y nada menos que 26 derrotas. Anotó 30 goles y encajó la friolera de 82. Cada partido era un chiste y tras ganar su cuarto triunfo el 1 de marzo de 2017 ante, precisamente, el próximo rival de los de José Ramón Sandoval, el Alavés, encadenó nada menos que trece jornadas sin ganar, sumando tan sólo un empate ante el Deportivo de La Coruña en tierras gallegas.

Similitudes

Pues bien, el actual Granada CF va por los mismos derroteros y no son pocos los que no confían en que este año se mejoren esos guarismos, empresa que tampoco es que sea muy complicada. Pero en la dinámica en la que están inmersos los rojiblancos, es complicado que se pueda confiar en que sean capaces de superar la veintena de puntos. Y es que es curioso que los tres descensos que ha sufrido el club que acaba de cumplir 93 años tenga muchas similitudes. Directores deportivos que no eran primeras espadas en sus equipos (Piru, Pep Boada y Matteo Tognozzi) o tres entrenadores cada año como Paco Jémez, Lucas Alcaraz y Tony Adams en aquella campaña con Planagumà de interino, o Robert Moreno, Rubén Torrecilla y Aitor Karanka en la 2021-2022, y Paco López, Alexander Medina y Sandoval en este curso, llevaron a terminar en Segunda.

Son ya once las jornadas que lleva sin ganar y 315 minutos sin marcar un gol

Pero no es fácil tener confianza en este equipo a tenor del rendimiento que está ofreciendo. Son ya once las jornadas que lleva sin ganar desde que venciera el pasado 3 de enero al Cádiz en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Los problemas defensivos que presentaba el equipo con Paco López se fueron redujeron por momentos con Alexander Medina hasta la debacle en Villarreal. Pero en los que ha ido a peor el cuadro granadinista es a nivel ofensivo.

Sin gol

Suman tres jornadas sin marcar. En concreto son ya 315 minutos más los descuentos los que llevan sin perforar la portería rival. No batieron a los porteros rivales ni frente al Mallorca, Cádiz y Valencia y ante la Real Sociedad, Uzuni marcó el último gol que han cantado los hinchas en el descuento del primer tiempo.

Restan ocho jornadas para sumar, al menos, siete puntos y no ser el peor Granada CF de la historia en Primera División. Algo que era complicado superar pero que el actual plantel podría lograr para tristeza de la fiel afición rojiblanca. Aquel equipo de la temporada 2016-2017, alcanzó la veintena de puntos en la jornada 30 y ahí se quedó.

Pobre a domicilio

A ello hay que sumar que desde que se venciera el 20 de mayo en Miranda de Ebro por 1-3 al Mirandés dejando encarrilado el ascenso a Primera la temporada pasada, ni Paco López, ni Medina ni Sandoval han logrado vencer a domicilio, sumando entre los tres dos pírricos puntos en quince salidas. Hasta el Almería, que tiene menos puntos y es colista, ha sumado en tres desplazamientos. De hecho, el actual Granada es el que menos ha sumado lejos de Los Cármenes en la historia en las temporadas en las que ha estado en Primera. El récord lo tenía el citado equipo de la 2016-2017 y el de la campaña 1970-1971.

Un dato sangrante es que cuando se descendió hace dos años, a estas alturas de la temporada, el equipo entonces entrenado por Rubén Torrecilla, tenía 29 puntos o lo que es lo mismo, nada menos que quince puntos más de los actuales y desgraciadamente terminó bajando. Sin duda, las cosas no se pueden hacer peor y los resultados no son fruto de la casualidad aunque para el director general y consejero del Granada CF, Alfredo García Amado, “esto es fútbol”.