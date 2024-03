Los aficionados del Granada CF piden explicaciones a los máximos responsables del club

En un ambiente cordial y de respeto, los distintos colectivos de aficionados del Granada CF tuvieron en la noche del pasado miércoles un encuentro con el director general de la entidad y consejero, Alfredo García Amado. Los peñistas quisieron preguntar al responsable del día a día del club rojiblanco sus dudas y cuestiones sobre la gestión llevada a cabo esta temporada por Sophia Yang y su equipo de trabajo ante la mala situación deportiva de la presente temporada. Algunas fueron resueltas como deseaban los seguidores pero en no todas recibieron la respuesta deseada, según algunos miembros que acudieron a la cita.

Estuvieron representados casi todas las peñas, aunque algunas como la Asociación Granadinista You'll Never Drink Alone recopiló una serie de preguntas junto a otros colectivos como Sur Granaíno, la Peña Rojiblanca los Malafoyás de la Alhambra o la del Granada en Sevilla. No acudió al evento la Asociación Granadinista 5001, que desde que el 2 de agosto de 2011 el club pasó a ser Sociedad Anónima Deportiva, es el único colectivo que ha estado presente en las juntas de accionistas todas las veces que se han celebrado y con los distintos propietarios al sindicar las acciones de sus asociados. Los ‘5001’ han solicitado una reunión al margen, además de exigir que se convoque la Junta General Ordinaria del Consejo de Administración que debería haberse celebrado antes del final del año pasado y están a la espera de que les concreten ambas fechas.

En el acto de Los Cármenes se preguntaron cuestiones del presente, del pasado pero también del futuro. Obviamente, la situación deportiva ha llevado a celebrar este encuentro y que García Amado haya dado el paso de ponerse frente a los más fieles, algo que alabaron los asistentes al acto. Pero no todo lo que dijo les contentó, como era evidente que iba a pasar.

En concreto, se habló del proyecto que tiene el club tanto a nivel del primer equipo como del filial, que tiene pie y medio en Segunda RFEF. Obviamente no podía faltar ser cuestionado por Samu, que pagó la cláusula de rescisión estipulada en su contrato, y es que los seguidores echaron en cara el haber dejado marchar a una de las perlas de la cantera tras no atarlo como habría correspondido viendo su proyección como así lo está demostrando en el Alavés.

La situación deportiva

La parcela deportiva, la esencial en un club de fútbol, cobró especial relevancia. García Amado tuvo que dar explicaciones de la contratación de Matteo Tognozzi; el revolucionario mercado invernal de fichajes que, hasta el momento, no ha surtido efecto; o la llegada de Alexander ‘Cacique’ Medina, sin experiencia en Europa y, por ende, en la Primera División española. Los resultados del técnico uruguayo no están siendo los esperados y los peñistas preguntaron por qué sigue en el cargo.

Los horarios de los partidos, algo que fija la Liga de Fútbol Profesional, fue otro de los aspectos tratados solicitando que se luche para evitar jugar tanto entre semana, sea lunes o viernes. La eliminación de la Copa del Rey por alineación indebida y el estado del Estadio Nuevo Los Cármenes, con el que no existe un convenio de larga duración con el Ayuntamiento de la capital, fueron otras de las preocupaciones de los asistentes que no salieron especialmente satisfechos de las respuestas dadas.

Por último, se cuestionó sobra la función en la entidad de Javier Aranguren, adjunto a la presidencia tal y como se señaló en un documental televisivo tras el ascenso de la pasada campaña, así como si el hijo de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas Llanas, tiene alguna relación con el nonagenario club, algo que el gestor asturiano negó según algunos hinchas que acudieron al cónclave.