Robert Moreno: "El punto es justo"

Robert Moreno compareció ante los medios de comunicación para señalar que “creo que el empate es justo tal y como ha ido el partido”. El técnico de Hospitalet lo justificó señalando que “por ambas partes ha habido oportunidades de gol, aunque quizá ellos en la segunda mitad han tenido algunas más claras. Pero nosotros también hemos tenido llegadas y aproximaciones”. Sobre la acción del tanto de Osasuna, apuntó que “ha sido extraño en el último minuto de la primera parte, tras un doble rebote porque no supimos despejar mejor”.

Robert Moreno se mostró satisfecho con la primera parte de su equipo: “Fue nuestra, controlamos el juego que era lo que queríamos saliendo de su presión”. Sin embargo, reconoció que “Osasuna está en un gran momento de forma, tiene las cosas muy claras y cuenta con un buen entrenador que sabe lo que quiere”. Por todo ello calificó el punto como “bueno para nosotros”.

Reconstrucción

Respecto a sus órdenes en el descanso, afirmó que “les he dicho a mis jugadores que teníamos que seguir jugando igual porque lo estábamos haciendo bien, teniendo el balón”. Tras la expulsión de Cote, reconoció que “hemos reconstruido la estructura del equipo y nos ha salido bien”.

Por último, manifestó que “casi que hubiera preferido haber marcado en esa acción y seguir once contra once para no tener que llegar al minuto 90 para empatar”.