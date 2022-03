La pizarra de Rubén Torrecilla en su puesta de largo como técnico del Granada CF

La afición rojiblanca está ávida por comprobar si la destitución de Robert Moreno surtirá efecto o no ante el Elche. No son pocas las voces que señalan que era necesario un cambio y finalmente se produjo. El elegido fue Rubén Torrecilla, en principio de forma interina, pero que no se descarta que pueda continuar en el cargo si los resultados le acompañan. Obviamente si pierde ante los ilicitanos, lo normal es que la dirección deportiva del club busque un sustituto. Pero si logra vencer sumar los tres puntos, la historia puede cambiar y mucho.

Pero para muchos, Torrecilla es un gran desconocido. Es más, la gran mayoría de los aficionados que acudan mañana a Los Cármenes no ha visto jugar a ninguno de los conjuntos que el extremeño ha dirigido. Tanto en el Alhendín (sénior y juvenil), como el Cubillas, el Granada CF juvenil de Liga Nacional y División de Honor y el Recreativo, si por algo ha destacado ha sido por impregnarle a sus equipos unas características que serán, en parte, las que se verán en el estadio del barrio del Zaidín.

Cambio de chip

El que fuera centrocampista rojiblanco ha tenido poco tiempo para implantar su estilo de juego. El objetivo es más cambiar el chip anímico de la plantilla que imponer un sistema de juego dado que ello requiere un tiempo. No obstante, en su trayectoria en el filial ha venido empleando dos dibujos básicamente.

Defensor acérrimo de la línea de cinco, con tres centrales y dos carrileros, prácticamente desde que llegó al ‘Recre’ en sustitución de David Tenorio ha sido la fórmula empleada en el segundo conjunto de la entidad nonagenaria. Sin embargo, en esta campaña no han sido pocos los duelos en los que cambió a defensa de cuatro a lo largo de esta temporada. De hecho, fue cuestionado por dicha modificación y señaló que el objetivo era que los jugadores estuvieran preparados para el sistema que Robert Moreno utilizaba en el primer equipo, habitualmente un 1-4-4-2.

No obstante, suele variar el dibujo cuando va perdiendo. Normalmente utilizando un 1-4-2-1-3 o, incluso, un 1-4-3-3. Pero pese a jugar con cinco atrás, que dependiendo de la altura de los carrileros supone defender con tres realmente, su tendencia es atacar. Y es que el 1-5-3-2 en fase ofensiva se convierte en un 1-3-5-2 para tener más presencia en campo rival.

Centro del campo

Aunque está por ver que esquema empleará y, de hecho, este jueves celebró una sesión a puerta cerrada donde seguramente puso en práctica el sistema a utilizar, para Torrecilla, que jugaba de pivote, la medular es fundamental. Y, por ello, utiliza tres medios puros, alternando tres centrocampistas con características complementarias, como dos mediocentros más posicionales y un enganche. En el eje cuenta con efectivos suficientes para mezclar, aunque no contará con Gonalons. Está por ver que confíe en el canterano Isma Ruiz al que conoce a la perfección.

En el Recreativo ha empleado casi siempre un dibujo con tres centrales y dos carrileros

Salvo Machís que es un extremo puro, el resto de jugadores con los que cuenta en las bandas pueden actuar en varias posiciones por lo que en línea de tres cuartos tiene mucho donde elegir. En punta de lanza, en el Recreativo no siempre ha jugado con una referencia clara pero en la primera plantilla cuenta con cuatro delanteros. Y es que le gusta que sus jugadores presionan alto, sean intensos. La misma intensidad que muestra en la banda y que los aficionados rojiblancos podrán comprobar mañana en Los Cármenes.

'Recuperar' efectivos

En el Recreativo le ha dado la oportunidad a varios jugadores del juvenil pero la plantilla rojiblanca es muy amplia y, salvo sorpresa, buscará ganar su primer partido con los efectivos profesionales. Lo que sí existe en el entorno es comprobar si podrá ‘recuperar’ a jugadores como Domingos Duarte, Montoro, Machís o, incluso, Bacca. Ha sido futbolista y sabe que cuando un cambio de entrenador los jugadores cambian el chip sobre todo a nivel mental.

En cualquier caso, sea cual sea el sistema que emplee, que casi todos ellos ha utilizado esta campaña el Granada CF, lo cierto es que se palpa optimismo entre el granadinismo por la decisión de prescindir de Robert Moreno. Lo que pase desde las 16:15 horas del sábado será otra historia.