La falta de gol sentencia a un Recreativo Granada que volvió a merecer más

El Recreativo Granada cayó derrotado en casa por 0-2 frente al Linares Deportivo en un encuentro donde fueron superiores al rival en casi todo menos la efectividad, ya que los jienenses ganaron con dos ocasiones claras de gol que supieron aprovechar. Se queda así los de Germán Crespo con la permanencia muy difícil, colistas con 11 puntos.

Primera parte

El encuentro empezó agitado con una gran ocasión de Rodelas, que poco a poco con la ayuda del debutante Cantal ganaron el duelo a los centrales y casi hace el primero en un mano a mano contra Samu, que blocó bien. Carlos Pérez tuvo otra ocasión manifiesta que tampoco fue gol, se encontró un rebote dentro del área y remató de vaselina un balón que se fue rozando el palo.

Mucho mejor el Recre de inicio que comenzó sometiendo a los jienenses, replegados y esperando la contra. Fueron varias ocasiones pero cumpliendo la tónica general, el gol no llegaba. A la media hora de partido, Clavijo tuvo que ser sustituido por Mario debido a una lesión que le impidió continuar.

Como le ha pasado tantas veces al Recre, en la primera llegada del rival le anotan. Álvaro Vázquez anotó un pase de la muerte del extremo del Linares que entró por la banda izquierda y que hizo el 0-1 cuando no habían pisado el área prácticamente.

Tocaba remar de nuevo, y el Recre no bajó los brazos y siguió moviendo el balón con criterio, pero al Linares no le incomodaba no tener la posesión. No gozó de ocasiones significativas antes del tiempo añadido, que fueron cuatro minutos, y el partido se fue al descanso con victoria visitante.

Segunda parte

En la primera que tuvo el recién entrado Pablo Sáenz ya generó peligro con un pase de la muerte que no encontró compañeros. La dinámica al inicio fue idéntica, y es que resulta difícil de entender que no hubieran anotado aun.

Las ocasiones, con más o menos peligro no paraban de producirse. Un ejemplo son los ocho córners que llevaba el Recre antes del 60', mientras que el primero para los jienenses llegó en el 67' en la que fue su segunda ocasión clara (la primera fue el gol).

No gozó de la misma intensidad el segundo tiempo que el primero, los cambios del Recre no surtieron demasiado efecto a excepción de Saénz, que fue un puñal por la banda pero no lo acompañaron los compañeros. Los centros no terminaban de generar peligro y la superioridad física de la defensa linarense comenzó a imponerse, y los minutos a acabarse.

El final del partido no pudo ser peor, y es que el gol de la sentencia llegó tras la ocasión más clara del Recre. Casi llega el empate en un centro donde Griger, que quiso rematar también, terminó estorbando a Mario que realmente era el que tenía la opción de remate más óptima, y al final ninguno lo logró porque la atrapó el portero, que sacó rápido. La desesperación llegó a los jugadores rojiblancos por no haber anotado, y en la contra el recién entrado Llorente batió a Pol Tristán para sentenciar el partido.

Quién mire el resultado sin ver el partido y las numerosas ocasiones del Recre podría pensar que es una derrota merecida, pero nada más lejos de la realidad. Las ocasiones del Linares se cuentan con los dedos de una mano, pero lo que reina en el fútbol es la efectividad y con esta nueva derrota, el Recreativo se queda muy lejos de la salvación y con escasas opciones de permanecer en la categoría.