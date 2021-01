No ha conseguido entrar con buen pie en este 2021 el Recreativo Granada. El filial, que finalizó el pasado año con una racha positiva de tres encuentros consecutivos sin perder, cuenta sus partidos de este nuevo curso por derrotas. Hoy, con su visita al Estadio Jesús Navas, tendrán otra oportunidad de abrir su casillero de triunfos. Enfrente, un Sevilla Atlético que arrastra un transcurso de la competición muy parecido al de los nazaríes (sólo hay un punto de diferencia entre ambos en la tabla de clasificación).

El partido se disputará a las 11:30 horas de la mañana. Se trata de un duelo de similitudes: los dos equipos filiales son sexto y séptimo clasificados del Subgrupo, suman tres victorias hasta la fecha y pugnan por una zona de play off que puede quedar muy lejos para el equipo que sufra una teórica derrota.

Dinámicas

El Recreativo Granada llega tras perder en un partido envuelto en polémica tras reclamar los granadinos dos penas máximas ante el Real Murcia en la Ciudad Deportiva, significando así su primera derrota actuando como local en lo que va de campeonato. Los nazaríes han visto reflejado en la tabla la mala dinámica de resultados, perdiendo dos lugares en la tabla que los alejan a cinco puntos de los puestos deseados.

El filial hispalense ha contado una de cal y otra de arena en 2021. Cayó en casa frente al Yeclano en su primer duelo del año pero consiguió reponerse en la última cita ante el líder, el UCAM Murcia. El conjunto entrenado por Paco Gallardo logró un triunfo de mérito al imponerse por 2-3 con un gol en el último minuto.

Actualmente, con doce puntos, ocupa la plaza que delimita el play off de descenso a Tercera División, aunque parten con una ventaja de tres unidades respecto a su inmediato perseguidor, el CD El Ejido.

Duelo directo

Las dos escuadras ya se vieron las caras en el encuentro perteneciente a la primera vuelta. Dicho choque se saldó con un empate (2-2) que no dejó contento a nadie. Aranda e Isma Ruiz fueron los goleadores en mencionado partido.

Onces

El conjunto rojiblanco horizontal dispondrá con un once en el que podrían incluirse varias novedades. Joao Costa no podrá estar al viajar con el primer equipo a Pamplona para suplir al lesionado Aarón, por lo que Arnau ocupará, de nuevo, su lugar en la portería. Fobi, Torrente, Montoro y Alberto López repetirán en la defensa, mientras que Bravo, Isma Ruiz y Aranda –que vuelve a la titularidad– formarán el centro del campo. Arriba, se espera a Echu, Plomer y Nuha. Y todo siempre y cuando alguno no vaya concentrado con el primer equipo, citación que no ha sido desvelada para variar.

También habrá variaciones en las filas del Sevilla Atlético. Los franjirrojos se han reforzado recientemente con la incorporación del defensor central Lluís Aspar para hacer frente a las salidas de Javi Vázquez (Ibiza) y Eliseo (Marbella). Juanmi, sancionado, y Pablo Pérez lesionado causarán baja mientras que Johansson y Zarzana serán duda hasta última hora.

Así pues, la alineación de Paco Gallardo para enfrentarse al filial nazarí podría estar conformada por Alfonso en portería; José Ángel, Kibamba, Kike Ríos y Juan María en la defensa; Luismi Cruz, Adrián Peral, Pedro Ortiz y Juanlu en una línea de cuatro para el centro del campo e Isaac Bernal e Iván Romero como dupla de delanteros.