La temporada del Granada CF merece el mejor colofón

Quién lo iba a decir al inicio del presente curso que está a 90 minutos de cerrar ¡por fin!, el telón. Cualquier deseo emanado desde el entorno del Granada se ha visto superado con creces, tanto que si alguien hubiera apostado en agosto del año pasado a que la situación del equipo que dirige Diego Martínez estaría donde está ahora se habría hecho millonario.

Después de soñar tanto con Europa en el tramo final de este torneo liguero tan extraño, a día de hoy la realidad es la que es y ésta no es otra que sobre las once de esta noche el Granada puede ‘despertarse’ como un equipo que por primera vez en su historia se ha ganado con todas las de la ley estar la próxima campaña en un torneo continental.

Evidentemente, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, pero el plantígrado está a tiro. Eso sí, lo que no puede hacer el Granada es fallar el tiro y ha de ganar a un Athletic que ya no se juega nada. A partir de ahí, se han de cosechar resultados negativos al menos dos de los tres equipos que anteceden al cuadro granadino en la tabla y que también pugnan por un puesto en la Liga Europa: Real Sociedad, que visita al Atlético; Getafe, que jugará en el Ciudad de Valencia ante el Levante; y Valencia, que se medirá al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Engrandecer la historia

El partido a partido de toda la temporada se ha convertido en EL PARTIDO (con mayúsculas) en el que el cuadro rojiblanco puede hacer HISTORIA (también con mayúsculas). Será ante un Athletic que debe una a las huestes de Diego Martínez, pues le arrebató una plaza en la final de la Copa del Rey pocos días antes del confinamiento en un encuentro en el que el Granada hizo méritos más que suficientes para haber solventado la eliminatoria con éxito, pero los bilbaínos hicieron valer el peso de su experiencia en estas lides.

Hoy, el conjunto de Gaizka Garitano no se juega nada tras la inesperada derrota sufrida la pasada jornada en San Mamés ante el Leganés (0-2) y quizá en el club vasco se esté pensando más en unas vacaciones que este año van a llegar con casi dos meses de retraso. Le espinita sigue clavada y hoy es un buen día para que el Granada pueda arrancársela.

Cansancio y bajas

A pesar del cansancio acumulado, la plantilla del Granada se ha hecho acreedora a subir a lo más alto del podio en una temporada en la que, como ya se ha señalado numerosas veces, ya ha superado todas las expectativas.

El Granada no gana en Los Cármenes desde que derrotara al Getafe el pasado 12 de junio

La competitividad del equipo mostrada durante tantas semanas seguro que volverá a ser manifiesta en el Nuevo Los Cármenes en un partido en el que hay que volver a lamentar que sea a puerta cerrada. De hecho, el cuadro rojiblanco ha notado la falta de apoyo de su afición, pues desde que se reanudó la Liga sólo ha sumado un triunfo como local –Getafe (2-1), el 12 de junio–, mientras que en los otro cuatro ha logrado un empate –Valencia (2-2)– y tres derrotas –Villarreal (0-1), Eibar (1-2) y Real Madrid (1-2)–.

Diego Martínez no podrá contar con Machís, sancionado por acumulación de tarjetas, para recibir al Athletic, El venezolano se une a las bajas de los lesionados Álex Martínez, Quini, Vadillo, Neyder Lozano, Gonalons y Foulquier.

Por el contrario, el técnico gallego recuperará para la titularidad en relación con la pasada jornada al central Domingos Duarte y al delantero Carlos Fernández, autor del gol del triunfo en Mallorca (1-2), mientras que Ángel Montoro, recién salido de una larga lesión, volverá a estar en el banquillo para entrar posiblemente en el segundo tiempo, tal como ha hecho en los pasados encuentros ante el Real Madrid y el Mallorca.

Ausencias en el Athletic

El panorama no es más halagüeño en el equipo vasco. El Athletic acometerá el encuentro con la plantilla diezmada por la baja de Unai Simón, expulsado frente al Leganés, y de cinco jugadores que trabajan habitualmente con Gaizka Garitano pero que ha reclutado el técnico del filial, Joseba Etxeberria, para la Fase de Ascenso a Segunda División como son Ezkieta, Vivian, Vencedor, Oihan Sancet, titular en los últimos partidos con el primer equipo, y Guruzeta.

Además, es probable que Garitano dé descanso a los tres jugadores con problemas físicos con los que contó el jueves ante lo crucial del choque, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Ander Capa, para evitar lesiones serias que comprometan el arranque de la próxima temporada.