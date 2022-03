Bordalás: "El Granada CF se juega muchísimo y tiene más potencial de lo que dice la tabla"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, advirtió este viernes que el pase a la final de la Copa del Rey no basta para salvar la temporada y pidió a su equipo que hasta que llegue esa cita el 23 de abril se centre en LaLiga en la que este sábado reciben al Granada CF.

Bordalás recordó que se miden a un equipo que “se juega muchísimo” y recordó que pese a su situación en la tabla clasificatoria, el conjunto de Robert Moreno tiene mayor potencial. “No va a ser fácil. Tiene buenos jugadores aunque no esté bien clasificado, la pasada campaña con prácticamente la misma plantilla hizo una gran temporada”, destacó el técnico che, que no quiso refugiarse en que su equipo vaya a tener menos tiempo para preparar el encuentro.

Sin lamentos

“Siempre es un hándicap pero tenemos que cambiar a nivel mental, no hay que pensar en la Copa. Hay que concienciarnos de que no podemos lamentarnos o pensar que hemos tenido menos días que el rival. Es algo que forma parte de la alta competición. Si el jugador quiere estar a este nivel debe estar preparado para hacerlo. No hay que lamentarse sino afrontar el partido”, afirmó.

“Hace años se ganaba a los equipos de la zona baja con cierta solvencia y ahora vemos equipos que parecían que estaban sentenciados como el Levante ha ganado en el Wanda, al Mallorca o al Elche. A nosotros nos pasó con el Alavés”, recordó.

Por último, confirmó que José Luis Gayà tiene una pequeña lesión muscular pero dijo que Gabriel Paulista se ha entrenado con normalidad aunque dejó la puerta abierta a que descanse al haber jugado dos partidos seguidos tras casi cuatro meses lesionado.